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「美乃滋放太多」亞特蘭大男子開槍 Subway店員1死1傷

編譯張君堯／即時報導
亞特蘭大市中心一家加油站附屬的連鎖Subway餐廳驚傳槍擊事件，一名只為了抱怨「三明治裡美乃滋太多」的男子竟一時失控開槍，造成餐廳員工1死1傷。（截自推特）
亞特蘭大市中心一家加油站附屬的連鎖Subway餐廳驚傳槍擊事件，一名只為了抱怨「三明治裡美乃滋太多」的男子竟一時失控開槍，造成餐廳員工1死1傷。（截自推特）

亞特蘭大市中心一家加油站附屬的連鎖Subway餐廳驚傳槍擊事件，一名只為了抱怨「三明治裡美乃滋太多」的男子竟一時失控開槍，造成餐廳員工1死1傷。

美聯社報導，這起槍擊事件發生在26日下午6點30分左右，警方表示「該男子在開槍前與2名女員工發生爭執」，而原因竟然只是因為「員工在男子的三明治中放了太多美乃滋」。警方隨後根據匿名民眾舉報在事發的Subway附近逮捕一名據信是槍手的36歲男子。

亞特蘭大警察局副局長漢普頓（Charles Hampton）27日向記者表示「這是個非常悲慘的情況，根本不必發生這樣的事」，並表示由於正在進行調查，警方不會立即公布嫌疑人的姓名。據悉，死者26歲，另一名24歲的女員工則是在她5歲的孩子面前被槍擊，目前情況危急在醫院接受搶救。

漢普頓對目擊整起悲劇的孩子將面對的創傷感到難過，並表示「讓我感到沮喪的是，我們有個持有槍枝的人認為這是解決『三明治衝突』的答案」。餐廳的合夥人格倫（Willie Glenn）聽聞噩耗後也稱「知道有人膽敢拿武器開槍，而一切只是因為三明治裡放太多美乃滋，這讓我心碎」，他還透露這兩名女員工本月稍早才時候開始工作，並被視為「模範員工」。

警察局長席爾鮑姆（Darin Schierbaum）26日表示「我們可以取締滋生暴力犯罪的毒品活動、我們可以抓捕滋生暴力犯罪的幫派組織、我們可以阻止滋生暴力犯罪的搶劫團夥，但我們無法阻止那些因為三明治裡美乃滋太多而發瘋的人」。

暴力犯罪 槍擊 警察

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