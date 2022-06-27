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更新／美鐵密州出軌 3死50傷 初判路面缺安全標示

美鐵密州出軌釀3死、至少50傷 初判路面缺安全標示

中央社／華盛頓27日綜合外電報導
美鐵27日在密蘇里州撞上一輛垃圾車後出軌翻覆，造成3人死亡、至少50人受傷。（翻攝影片）
美鐵27日在密蘇里州撞上一輛垃圾車後出軌翻覆，造成3人死亡、至少50人受傷。（翻攝影片）

21:45PM 更新

美國官員說，一列載有200多名乘客的長途火車今天在密蘇里州與一輛垃圾車發生碰撞，導致3人死亡、至少50人受傷，初步研判肇事原因為路面缺乏燈光號誌等安全標示。

綜合媒體報導，出事的這列美國鐵路公司（Amtrak）列車約有8節車廂，從洛杉磯前往芝加哥途中在密蘇里州門登鎮（Mendon）附近一處平交道撞上垃圾車，造成7節車廂脫軌。

密蘇里州公路巡邏隊發言人鄧恩（Justin Dunn）在記者會上對媒體說：「調查目前處於初步階段，待更多資訊出爐時，屆時將再對外公布。」

這列火車在一條碎石路上穿越平交道時，撞上垃圾車後出軌翻覆，車上載有超過200名乘客和約12名工作人員。官員表示，當地沒有燈光或電子控制裝置來標示軌道。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據鄧恩說法，初步報告顯示事故發生原因為「未受控制」，而未受控制的平交道意味沒有燈光號誌或機械化柵欄。

鄧恩說：「這列火車約有8節車廂，包括一節行李車廂。有7節車廂脫軌，釀成多人受傷，我們證實有3人死亡，2人在火車上，1人在垃圾車上。」

鄧恩表示，受傷人數目前不明，傷者被送往當地醫院救治，CNN報導至少有50人受傷。

來源：9NEWS YouTube

19:10PM

美國密蘇里州的當地官員表示，今天有一列長途火車撞上一輛垃圾車後出軌翻覆，造成3人死亡，並有多人受傷。

美國鐵路公司（Amtrak）稍早指出，列車載有大約243名乘客和12名車組人員。

➤➤➤圖輯／美鐵連兩天出意外 共造成6死多傷

美鐵27日在密蘇里州撞上一輛垃圾車後出軌翻覆，造成3人死亡，並有多人受傷。（美聯...
美鐵27日在密蘇里州撞上一輛垃圾車後出軌翻覆，造成3人死亡，並有多人受傷。（美聯社）

美鐵27日在密蘇里州撞上一輛垃圾車後出軌翻覆，造成3人死亡，並有多人受傷。（美聯...
美鐵27日在密蘇里州撞上一輛垃圾車後出軌翻覆，造成3人死亡，並有多人受傷。（美聯社）

密蘇里州

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