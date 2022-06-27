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佛州沼澤215磅巨蟒 體重破紀錄 有122顆蛇卵 威脅本土生態

記者顏伶如／綜合報導
生物學家伊斯特林(左)與環境科學家巴托斯澤克，日前在佛羅里達州大沼澤合力捕捉一條重達215磅的緬甸蟒。(美聯社)
生物學家伊斯特林(左)與環境科學家巴托斯澤克，日前在佛羅里達州大沼澤合力捕捉一條重達215磅的緬甸蟒。(美聯社)

一支研究團隊去年底在佛羅里達州大沼澤(Everglades)發現一條重達215磅的巨蟒，佛羅里達州西南自然保護區證實，這條屬於入侵物種的緬甸蟒(Burmese python)，是在佛州被發現的最大蟒蛇，打破2016年140磅蟒蛇創下的紀錄。

佛州西南自然保護區指出，這條雌蟒體內有122顆蛇卵，同樣寫下佛州新紀錄。研究團隊專案經理、環境科學家巴托斯澤克(Ian Bartoszek)說，蟒蛇必須到達100磅，研究人員才會覺得體積龐大，「如今出現重達200磅的蟒蛇，我需要為牠找個新定義」。他說：「這是我們不曾見過的級別。」

研究團隊對於當地蟒蛇生態的觀察彷彿一場監視行動。研究人員透過裝有追蹤器的雄性「斥候蛇」(scout snake)展開數周追蹤，了解蟒蛇繁殖情形。

發現緬甸蟒之後，生物學家伊斯特林(Ian Easterling)在捕捉過程中被蛇尾擊中面部。伊斯特林在記者會上說，當時雌蟒極力抗拒捕捉。

巴托斯澤克說，佛州西南自然保護區近10年來一直在觀察並捕捉蟒蛇，希望保護生活在佛州大沼澤生態環境裡的當地物種。

他說，來自於東南亞的緬甸蟒對佛州生態系統的本土動植物帶來積極威脅，緬甸蟒也成為捕食其他動物的掠奪者，尤其是生長在美國各地林區的白尾鹿。

野鹿數量減少，曾對佛州美洲豹(Florida panther)帶來生存威脅，因為鹿是美洲豹的食物來源。佛州美洲豹屬於美洲獅支系，但如今已經瀕臨絕種。

巴托斯澤克說，研究團隊2014年第一次發現100磅重的蟒蛇時，他與研究人員都非常驚訝，近來研究則發現緬甸蟒持續以當地動物群為食物，體積隨著食量增加，而不是因為年齡而增加。

蟒蛇的捕捉與後續研究，讓研究人員得以推估佛州究竟有多少蟒蛇生存。研究人員估測數字在數萬條到超過10萬條之間。

佛州 緬甸 佛羅里達州

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