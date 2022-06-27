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看電視彩劵節目獲啟發 南卡州男連買3個月中10萬元威力球

編譯徐薏茹／綜合26日電

南卡羅來納州一名男子收看電視節目「彩券改變我的人生」(Lottery Changed My Life)時得到啟發，決定進行一項三個月的「實驗」，在這段期間試試自己的運氣，結果成功獲取一大筆意外之財。

這名住在查爾斯頓市(Charleston)的男子連續幾周購買彩劵，第七周時成功中威力球(Powerball)大獎，他在記者會上說：「我甚至不知道威力球要怎麼玩。」根據「南卡羅來納教育彩票」(S.C. Education Lottery)的消息，這名男子經過協助才知道自己贏得多少獎金。

這位威力球得主起初兌獎時以為只中兩個數字，後來他的妻子幫忙確認時發現中了五個數字，代表中獎10萬元，只差沒中頭獎。

他成功以91萬3129之一的概率將獎金收入袋中，不過目前他並不打算終止他的「實驗」。

男子向「南卡羅來納教育彩票」透露，他打算完成為期三個月的「實驗」，實驗將在7月初結束。

他的好運始於每周花25元買的彩劵，第一周贏了500元獎金，接著又在另一家哈那汗市(Hanahan)的商店買到下一張得獎彩劵。目前扣除稅金後還留有6萬9000元，他買了一輛車。

彩劵發言人表示這名男子拒絕公開身分。

McClatchy News報導，過去也曾有人因為看了電視節目買彩劵後中大獎，去年8月同樣有一名男子因此獲得頭獎。

南卡羅來納州 教育

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