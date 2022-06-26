淫魔富豪女友將判刑 律師求判6年以下

聯邦檢方在審理期間，向陪審團說明季絲蘭‧麥斯威爾(圖右)為已故富豪艾普斯坦(圖左)，長期仲介未成年少女的合謀行徑。(美聯社)

淫魔富豪艾普斯坦 (Jeffrey Epstein)生前女友、英國 名媛季絲蘭‧麥斯威爾(Ghislaine Maxwell)為政商權貴人士仲介未成年少女提供性服務，紐約曼哈頓 聯邦地區法院陪審團去年12月底裁定她五項罪名成立，每項罪名最高可判刑40年，法官訂周二(28日)作出量刑裁決。

此案共有七名女子聲稱麥斯威爾協助艾普斯坦性剝削她們，其中四人在長達一個月的審訊中作證，講述了從1994年至2004年，她們在艾普斯坦及麥斯威爾分別位於曼哈頓、新墨西哥州、佛州及維京群島的豪宅內，如何受到權貴們作性玩偶的淫樂過程。

在即將量刑前，麥斯威爾的代表律師斯特恩海姆(Bobbi Sternheim)24日要求法官內森(Alison J. Nathan)量刑時，不要接受四名受害女子的證供，因為她們聲稱遭受性虐時，其實已不是未成年人。他表示，麥斯威脅是因為販賣未成年女孩而被定罪，然而這四人當時已非未成年人，因此根據法律，不能被視為麥斯威爾的受害者。

斯特恩海姆又說，四人的陳述過度帶有偏見，甚至包含以前未提交給法院的指控，目的只是挑動法院及公眾的情緒，對於被告並不公平。

這位律師也指出，她們的描述既然不是直接構成控罪成立的因素，因此要求法官大幅刪節她們陳述的內容，同時要求判刑在六年以下。

不過，曼哈頓檢察官指出無必要刪節，而且向公眾隱瞞受害人的陳述，不能保護正當的權益，故此已將四人的陳述存放在公共案件檔案內。檢察官同時要求法官以「駭人聽聞」的罪行，判處麥斯威爾監禁30至55年。

麥斯威爾自2020年7月被捕後一直羈押至今；而艾普斯坦則於2019年7月被捕後僅一個月，被發現在囚室離奇「自殺」身亡。

案件審判期間共傳喚24名證人，並揭發涉案的政商名流包括英國安德魯王子(Prince Andrew)、前總統柯林頓(Bill Clinton)以及當時還未當總統的川普等人。