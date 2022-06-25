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戲劇化…意外懷孕的羅訴韋德案原告 後來竟為錢反墮胎

洩露孕婦個資？ 國會議員促查蘋果、谷歌

編譯孫梁／綜合24日電
隱私專家指出，女性的個資可被警方獲悉並被用來監視懷孕動向。圖為密西西比州傑克森墮胎診所的一名員工，在裁決出爐後高舉「墮胎仍合法」牌子，向病人示意診所仍營業。(美聯社)
隱私專家指出，女性的個資可被警方獲悉並被用來監視懷孕動向。圖為密西西比州傑克森墮胎診所的一名員工，在裁決出爐後高舉「墮胎仍合法」牌子，向病人示意診所仍營業。(美聯社)

聯邦最高法院24日宣布推翻保護婦女墮胎權的羅訴韋德案(Roe v. Wade)後，四名國會議員要求聯邦貿易委員會(FTC)對蘋果和谷歌公司進行調查，指控他們欺騙千百萬手機用戶，收集和販售用戶的個人資料。

隱私專家指出，高院推翻羅訴韋德案裁決將導致全國約半數州實行墮胎禁令，如果女性的個資被警方獲悉並被用來監視懷孕動向，將使她們成為受到傷害的弱勢群體，因為網路搜索、經期應用程式、健身紀錄儀以及諮詢熱線，都是可獲取女性懷孕訊息的來源。

民主黨的國會參議員魏登(Ron Wyden)、伊莉莎白·華倫(Elizabeth Warren)和國會眾議員布克(Cory Booker)與薩拉·賈可布(Sara Jacobs)給FTC主席琳娜·卡恩(Lina Khan)的信，是在高院宣布其裁決不久後發出的，信中說：「女性如果尋求墮胎和其他生育醫療服務，她們的隱私將特別易於受到傷害，包括收集和分享她們所處位置的訊息。不肖人士已在販售、提供和分享訪問墮胎診所的女性的訊息。」

四位國會議員說，在墮胎非法化的州，任何女性只要訪問墮胎診所，她們的地點資料都會很快被檢方獲取，「在墮胎禁令州法的鼓勵下，私人也會通過不法渠道，查到尋求和獲得墮胎服務的婦女的下落」。

四名國會成員要求FTC主席調查蘋果和谷歌公司對手機用戶資料的處理，並批評兩家公司捲入詐欺行為，允許收集和販售手機用戶的個資，「他們為了廣告利益，故意在手機用戶的系統中設置地點追蹤標識」。

FTC發言人證實收到了四位國會議員的信，但沒有評論，蘋果和谷歌公司也沒有置評。

墮胎 手機 蘋果

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