白宮取消「詐騙大學」學生60億元學貸 20萬人受惠

拜登政府23日宣布取消60億元「詐騙大學」貸出的助學貸款，預估20萬人受惠。教育部長卡多納稱，這是「對各方都公平、公正」的解決方案。(美聯社)

拜登 政府23日宣布取消60億元「詐騙大學」貸出的助學貸款 ，預估20萬人受惠;；教育部 長卡多納表示，這是「對各方都公平、公正」的解決方案。

所謂的「詐騙大學」全都是營利為目的的學校和職業訓練機構，總共有150多家，包括「夢中心」經營的藝術學院和職涯教育公司經營的學校。前者於2019年突然倒閉，後者最盛時全國設有100多所職業訓練中心，學生達數萬人，仍在經營的包括鳳凰城大學(University of Phoenix)、大峽谷大學和德福瑞大學(DeVry University)。

申請免除積欠這些學校貸款的人，最早七年前就提出，現在可以全部免還，包括12.8萬曾收到川普政府通知不得免還的人，已經償還部分貸款的人，可以拿回繳款。

審理這項方案的加州北區聯邦法院說，有強烈的跡象顯示，這些學校舉止不當，有些確有證據可以證明，即使僅是指控，也「可以相信為真」。

本方案還須經過聯邦法院法官裁定，才算最後定案，但受惠人紛紛表示歡迎，也鬆了一口氣；其中有人在臉書群組裡面寫到，「這大概是很久以來我所見最美妙的一件事了。我的學校被列為壞蛋，我的債也被註銷了。」

23日提出的解決方案大致解決了苦惱了三任總統的一大問題，因為許多從類似學校畢業的學生向政府申訴，他們接受的是二流教育，卻背上龐大的學貸。

10年前，在政府大力取締下，好幾家連鎖大學宣告破產，但學校倒閉後，學生積欠的債務仍然纏身。

歐巴馬政府曾動用「借款人保護」法規，讓就讀違犯消費者保護法或行為極為不當學校的人，免除學貸，但川普任用的教育部長狄沃斯卻以政府不該亂花錢為由，取消前政府的優惠政策，任申請案無限堆積，還在任期最後一年，下令所屬官員，發出前述「不得免還」通知。

拜登政府再度引用「借款人保護」法規，取消這150多所騙錢大學、訓練所的「受害學生」助學貸款。