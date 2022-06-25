夭折嬰兒可能隨髒床單丟棄 醫院挨告 家屬泣：別再弄丟孩子遺體
紐約時報報導，小女嬰伊芙蓮．麥卡錫(Everleigh Victoria McCarthy)2020年7月25日提早三個月在波士頓布里罕婦女醫院(Brigham and Women's Hospital)出生，不到兩周後便夭折，殯儀館要領取其遺體時，醫院人員卻表示找不到遺體；根據警方報告，女嬰遺體恐被誤認為髒床單收走，且可能被送到掩埋場或遭焚化處理。
伊芙蓮出生時重僅2磅多，她的腦部隨後大出血，在她出生未滿兩周時，醫生告訴她的父母麥卡錫(Daniel McCarthy)和雅蘭娜．羅斯(Alana Ross)，伊芙蓮撐不下去，羅斯抱著女兒直到她的心跳監測儀螢幕變成一條線。
護士為伊芙蓮換上白色緞面服裝，麥卡錫和羅斯則開始籌辦喪禮；但根據波士頓警方報告，殯葬業者四天後來領取遺體時，醫院卻表示找不到女嬰遺體，警方認定，女嬰遺體「可能被誤認為髒床單」丟棄。
羅斯和麥卡錫23日在波士頓蘇福克郡(Suffolk)高等法院提告該醫院，其律師亨寧(Greg Henning)表示，他們並未要求特定賠償金額，他們希望該院別再弄丟別人家孩子的遺體。
該院醫療長伊彭(Sunil Eappen)23日發出道歉聲明，並表示「本院充分且透明與病患家屬分享細節，我們會根據病患、家屬或醫院成員提出的問題，持續評估構成錯誤或可能問題的系統和人為因素，並採取行動。由於訴訟仍在進行中，我們不便詳談此案。」該醫院律師並未回應。
紐時報導，醫院弄丟遺體，尤其是嬰孩遺體，看似難以想像，但其實發生過不少次；一名婦女2017年控告明尼蘇達州某醫院丟掉她的死胎；警方2009年在賓州和新澤西州垃圾場尋找一名夭折嬰兒的遺體。
根據警方報告，警察兩度訊問波士頓醫院一名病理師，他後來承認看到不銹鋼盤上有床單，並將床單丟到污染材料袋中。廢棄物處理公司再將廢棄物送至南卡羅來納州的掩埋場和新罕布夏州焚化爐，警方二度至廢棄物中心尋找，仍一無所獲。
警方報告認定，伊芙蓮遺體本該存放在冰櫃中，且未妥善移至逝世孩童區；根據訴訟，她的遺體很可能被送到掩埋場或已遭焚化。
羅斯和麥卡錫僅留下伊芙蓮的相片和為數不多的紀念物，他們一邊打官司，一邊接受相關治療；現在打算重新出發並再次準備懷孕。
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