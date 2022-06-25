夭折嬰兒可能隨髒床單丟棄 醫院挨告 家屬泣：別再弄丟孩子遺體

麥卡錫(左)和妻子雅蘭娜．羅斯(右)控告波士頓布里罕婦女醫院，把出生不到兩周便夭折的女兒遺體和髒床單一起扔掉。(美聯社)

紐約時報報導，小女嬰伊芙蓮．麥卡錫(Everleigh Victoria McCarthy)2020年7月25日提早三個月在波士頓 布里罕婦女醫院(Brigham and Women's Hospital)出生，不到兩周後便夭折，殯儀館要領取其遺體時，醫院人員卻表示找不到遺體；根據警方報告，女嬰遺體恐被誤認為髒床單收走，且可能被送到掩埋場或遭焚化處理。

伊芙蓮出生時重僅2磅多，她的腦部隨後大出血，在她出生未滿兩周時，醫生告訴她的父母麥卡錫(Daniel McCarthy)和雅蘭娜．羅斯(Alana Ross)，伊芙蓮撐不下去，羅斯抱著女兒直到她的心跳監測儀螢幕變成一條線。

護士為伊芙蓮換上白色緞面服裝，麥卡錫和羅斯則開始籌辦喪禮；但根據波士頓警方報告，殯葬業者四天後來領取遺體時，醫院卻表示找不到女嬰遺體，警方認定，女嬰遺體「可能被誤認為髒床單」丟棄。

羅斯和麥卡錫23日在波士頓蘇福克郡(Suffolk)高等法院提告該醫院，其律師亨寧(Greg Henning)表示，他們並未要求特定賠償金額，他們希望該院別再弄丟別人家孩子的遺體。

該院醫療長伊彭(Sunil Eappen)23日發出道歉聲明，並表示「本院充分且透明與病患家屬分享細節，我們會根據病患、家屬或醫院成員提出的問題，持續評估構成錯誤或可能問題的系統和人為因素，並採取行動。由於訴訟仍在進行中，我們不便詳談此案。」該醫院律師並未回應。

紐時報導，醫院弄丟遺體，尤其是嬰孩遺體，看似難以想像，但其實發生過不少次；一名婦女2017年控告明尼蘇達州某醫院丟掉她的死胎；警方2009年在賓州和新澤西州 垃圾場尋找一名夭折嬰兒的遺體。

根據警方報告，警察兩度訊問波士頓醫院一名病理師，他後來承認看到不銹鋼盤上有床單，並將床單丟到污染材料袋中。廢棄物處理公司再將廢棄物送至南卡羅來納州 的掩埋場和新罕布夏州焚化爐，警方二度至廢棄物中心尋找，仍一無所獲。

警方報告認定，伊芙蓮遺體本該存放在冰櫃中，且未妥善移至逝世孩童區；根據訴訟，她的遺體很可能被送到掩埋場或已遭焚化。

羅斯和麥卡錫僅留下伊芙蓮的相片和為數不多的紀念物，他們一邊打官司，一邊接受相關治療；現在打算重新出發並再次準備懷孕。