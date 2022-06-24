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螺栓不穩致輪胎有掉落疑慮 豐田召回新電動車

記者張聲肇／綜合報導
豐田新車螺栓不穩，輪胎可能掉落，有安全顧慮，決定召回2023 bZ4X電動休旅車。(Getty Images)
豐田新車螺栓不穩，輪胎可能掉落，有安全顧慮，決定召回2023 bZ4X電動休旅車。(Getty Images)

豐田汽車公司(Toyota)新車螺栓不穩，輪胎可能掉落，有安全顧慮，決定召回2023 bZ4X電動休旅車。

豐田23日表示，這款新車上路沒多久，就有螺絲鬆動、輪胎可能掉落之虞，決定召回全球已賣出的2700輛車回廠修理，包括在歐洲的2200輛和在美國的260輛。

豐田說，它正在研究問題出在哪裡，呼籲車主暫勿使用，修理妥當後再開。

豐田發言人不願表明這個問題是否已經造成撞車事故，是否有人受傷，才決定召回。

豐田的油電混合車已問世20多年，其Prius已聞名遐邇，bZ4X多功能車是它推出的首款全電動車。多年來，豐田主張油電混合車是緩解地球暖化趨勢的最佳車種。

豐田計畫在未來10年斥資90億元，建立專門生產電動車電池的工廠，預定2030年前，它所生產的汽車，80%是電動車，包括每年200萬輛電池驅動和氫燃料電池驅動的純電動車。

豐田bZ4X的售價4.2萬元起跳，原本以為在剛起步的電動車市場很有競爭力，不料各大車廠紛紛推出電動車。

專門製造吉普車的史岱蘭提斯汽車公司(Stellantis)矢言2030年前，它在美國賣出的車子，一半是電動車；通用汽車公司宣稱，要在2025年前斥資350億元，生產電動車和全自動無人駕駛汽車，目標是在2025年前，生產200多萬輛電動車；福特汽車廠也說要在2026年前，達到年產200萬輛電動車的目標。

電動車 豐田 汽車

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