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美國水上芭蕾好手比賽突昏迷池底 教練緊急跳入水中救回一命

記者胡玉立／綜合報導
美國水上芭蕾女將艾瓦瑞茲(左)在22日的布達佩斯世界游泳錦標賽比賽過程中，突然昏迷沉入池底，幸好教練佛恩特斯(右)及時跳入水中把她救上岸。(Getty Images)
美國水上芭蕾女將艾瓦瑞茲(左)在22日的布達佩斯世界游泳錦標賽比賽過程中，突然昏迷沉入池底，幸好教練佛恩特斯(右)及時跳入水中把她救上岸。(Getty Images)

美國水上芭蕾泳隊選手艾瓦瑞茲(Anita Alvarez)22日參加於匈牙利布達佩斯舉行的世界游泳錦標賽(World Aquatics Championships)完成個人自選動作項目後，突然昏厥沉入池底，幸虧教練佛恩特斯(Andrea Fuentes)立刻察覺有異，迅速潛入池中將昏迷的艾瓦瑞茲救上岸，防止了一場悲劇。

現年39歲的佛恩特斯是美國水上芭蕾國家隊總教練，西班牙籍的她曾四度參加奧運並贏得四面獎牌。22日當她看到艾瓦瑞茲一動不動、沉入池底時，頓時合衣潛入水中，雙臂摟住艾瓦瑞茲並舉至水面，在池邊他人協助下上岸。

艾瓦瑞茲是兩屆奧運選手，她被救上岸後立即接受醫療護理，23日已感覺好多了。

美國水上芭蕾隊教練佛恩特斯(左)把艾瓦瑞茲(中)從池底救起後，在現場他人協助下，...
美國水上芭蕾隊教練佛恩特斯(左)把艾瓦瑞茲(中)從池底救起後，在現場他人協助下，將艾瓦瑞茲送出泳池。(美聯社)

佛恩特斯千鈞一髮救回艾瓦瑞茲之後笑稱：「這是她有史以來最好的表現，她突破了自我極限，所以才會這樣。」

現年25歲的艾瓦瑞茲參賽目標是站上領獎台，不過由於發生這起意外，她22日個人決賽僅拿到第七名。

美國水上芭蕾泳隊23日聲明表示，「艾瓦瑞茲接受了醫務人員評估並將繼續接受監測。她感覺好多了，今天會先休息。」聲明並指出，過去這六天來，艾瓦瑞茲在四場預賽和三場決賽中表現出色。

佛恩特斯另外在Instagram貼文談到艾瓦瑞茲的現況，指她現在好多了。她寫道：「醫生檢查了所有生命體徵，一切正常：心率、氧氣、血糖水平、血壓等，一切都很好。」

佛恩特斯還表示，「我們有時會忘記這種事會發生在高耐力運動中；馬拉松、自行車、越野競賽⋯⋯，都見到過有運動員最後由他人協助到達終點。我們的運動與其他運動其實沒有不同，只是我們是在泳池裡。當我們突破自我極限，有時就會如此。」

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