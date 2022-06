影／客機著陸時起落架斷裂 撞穿通訊塔後衝出跑道起火

美聯社與Sky News報導,一架載有超過126名乘客與11名機組員的客機21日在美國佛州 邁阿密國際機場 降落時,因前起落架「斷裂」,導致飛機用機腹滑行後衝出跑道,機身一側更起火燃燒,乘客則趕緊從另外一側逃離,機場管理單位也立刻出動消防車滅火。

根據報導,出事的飛機是紅色航空(Red Air)旗下麥道MD-82型飛機,當時正從多明尼共和國(Dominican Republic)首都聖多明哥市(Santo Domingo)飛抵,但前起落架在著陸時斷裂,飛機用機腹沿著跑道滑行,撞穿一棟小型建築與一座通訊塔,最後在跑道旁的草坪停了下來。

從社群媒體 流傳影像可見,這一架MD-82型客機的機鼻撞成碎片,右翼下方起火與冒出黑煙,乘客則沿著左翼徒步疏散和逃到安全地點。就在消防車似乎正在滅火時,機場管理單位派出巴士前來接人,據報有3人因輕傷而被送往醫院接受治療。

隨後的新聞畫面顯示飛機仍然停在跑道旁,機身與周圍區域則顯然澆滿了白色滅火藥劑。乘客賈西亞(Paola Garcia)向CBS Miami表示,「實際上,我以為我就要死了。我旁邊有一位老先生,我就抱著他,這太可怕了。我們從一邊撞到另一邊,所有機窗都像碎了,然後沒什麼事,機上的人們接著開始跑啊跑的,我像是跳起身子開始跑,因為有火跟這些的」。

據報導,機場官員在推文指前起落架斷裂似乎是起火的原因。美國國家運輸安全委員會(NTSB)則表示,會派出一個小組進行調查。

Close-up video of passengers getting off the plane | #ONLYinDADE pic.twitter.com/o3YyMU9mgx

#NEW: Video shared with @nbc6 by Red Air Flight 203 passenger as they escaped burning plane. Three people were injured.



Investigators say landing gear collapsed as plane landed at Miami International Airport. #Miami pic.twitter.com/LRHI3cGYdL