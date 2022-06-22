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參院65：33通過控槍法案 有望成數十年來最快過關立法

影／客機著陸時起落架斷裂 撞穿通訊塔後衝出跑道起火

編譯周辰陽／即時報導
紅色航空一架載有超過126名乘客與11名機組員的麥道MD-82型飛機21日因前起落架故障，只好在美國佛州邁阿密國際機場迫降，但起落架在著陸時斷裂，機身一側更起火燃燒，乘客則趕緊從另外一側逃離。路透 / ABC AFFILIATE WPLG
紅色航空一架載有超過126名乘客與11名機組員的麥道MD-82型飛機21日因前起落架故障，只好在美國佛州邁阿密國際機場迫降，但起落架在著陸時斷裂，機身一側更起火燃燒，乘客則趕緊從另外一側逃離。路透 / ABC AFFILIATE WPLG

美聯社與Sky News報導，一架載有超過126名乘客與11名機組員的客機21日在美國佛州邁阿密國際機場降落時，因前起落架「斷裂」，導致飛機用機腹滑行後衝出跑道，機身一側更起火燃燒，乘客則趕緊從另外一側逃離，機場管理單位也立刻出動消防車滅火。

根據報導，出事的飛機是紅色航空（Red Air）旗下麥道MD-82型飛機，當時正從多明尼共和國（Dominican Republic）首都聖多明哥市（Santo Domingo）飛抵，但前起落架在著陸時斷裂，飛機用機腹沿著跑道滑行，撞穿一棟小型建築與一座通訊塔，最後在跑道旁的草坪停了下來。

社群媒體流傳影像可見，這一架MD-82型客機的機鼻撞成碎片，右翼下方起火與冒出黑煙，乘客則沿著左翼徒步疏散和逃到安全地點。就在消防車似乎正在滅火時，機場管理單位派出巴士前來接人，據報有3人因輕傷而被送往醫院接受治療。

隨後的新聞畫面顯示飛機仍然停在跑道旁，機身與周圍區域則顯然澆滿了白色滅火藥劑。乘客賈西亞（Paola Garcia）向CBS Miami表示，「實際上，我以為我就要死了。我旁邊有一位老先生，我就抱著他，這太可怕了。我們從一邊撞到另一邊，所有機窗都像碎了，然後沒什麼事，機上的人們接著開始跑啊跑的，我像是跳起身子開始跑，因為有火跟這些的」。

據報導，機場官員在推文指前起落架斷裂似乎是起火的原因。美國國家運輸安全委員會（NTSB）則表示，會派出一個小組進行調查。

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