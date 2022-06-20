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公開持槍許可限制過嚴 最高法院有意放寬 控槍組織不滿

編譯洪毅／綜合19日電
聯邦最高法院預計最快在7月將就紐約州公共場所配槍許可申請門檻過嚴一案，做出裁決。(美聯社)
聯邦最高法院預計最快在7月將就紐約州公共場所配槍許可申請門檻過嚴一案，做出裁決。(美聯社)

聯邦最高法院將就紐約州公共場所配槍許可申請門檻過嚴一案做出裁決；華盛頓郵報(WP)報導，若最高法院推翻紐約州的許可制度，則加州、夏威夷、馬里蘭、麻州、新澤西等其他五個州可能將連帶受到影響，鑒於這些州許多地方人口稠密，許可制度若遭推翻，將會有何種後果受到關注。

目前在美國，有25個州不須申請許可就能在公共場所配槍，其餘的州雖需許可，但申請條件並不嚴格，唯獨紐約等六個州門檻較高，引發其是否牴觸憲法第二修正案中有民眾持槍權的質疑。

最高法院已經受理此案，預計最快在7月做出裁決，由於有六名大法官曾在不同程度上暗示對放寬持槍權的支持，因此紐約州的制度遭推翻的機率較大；若最高法院作出此決定，將是2008年確認如學校、政府機關等敏感場所限制配槍不違反憲法的持槍權以來，關於第二修正案的最具影響性的決定。

推翻嚴格許可制度，很可能會讓更多民眾在公共場所配槍，也會讓公共場所有更多合法槍枝；例如在華盛頓特區，原先的許可制度拒絕的77%的公共場所配槍許可申請，但是2017年該規定遭聯邦華府巡迴上訴法院推翻後，每年的申請件數從幾百增加到數千，拒絕率則驟降至不到10%。

部分控槍提倡組織對最高法院可能推翻紐約州申請制度表示不滿，「社區槍枝安全」(Everytown for Gun Safety)法務主管施韋爾(Eric Tirschwell)說，社會科學理論及真實世界數據都表明，更多人在公共場所配槍，就會有更多槍擊案、更多人因槍擊案而喪生。

這些州的檢察官則表示，衡量持槍權時，不能不把人口問題考慮在內；新州的公開持槍許可幾乎只發給現役或前任執法人員，新州代理檢察長普拉金(Matthew Platkin)說，在懷俄明州能運作自如的制度，不代表新州就能適用；懷州是美國人口最少、密度次低的州，新州則是人口密度最高的州。

紐約州也有類似狀況，事實上，該州的公共場所配槍的申請許可率達65%，但是在紐約市，大多數許可頒布給現役或前任執法人員；紐約市的檢察官們就說，若制度遭到推翻，必須為可能發生的事情做好準備。

紐約州 新州 紐約市

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