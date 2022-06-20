喬州囚犯槍殺2警越獄被判死刑 維州4囚犯越獄迄未落網

喬治亞州囚犯杜伯斯因五年前越獄時槍殺兩名獄警，被判處死刑。(美聯社)

獄所近期似乎相當不平靜，喬治亞州一名囚犯在五年前越獄，過程中槍殺兩名獄警，16日被判處死刑；另外，維吉尼亞州 18日晚間傳出四名囚犯越獄成功，四人都尚未落網。

喬州囚犯杜伯斯(Ricky Dubose)在2017年6月越獄成功，逃跑期間槍殺兩名獄警，遭陪審團一致表決通過、認定謀殺罪成立。

與杜伯斯一起越獄的還有另一名囚犯羅威(Donnie Rowe)，去年9月他也因為殺害獄警被判謀殺有罪，但陪審團當時無法在死刑的表決上達成共識，最後被法官判處無期徒刑且不得假釋。

2017年6月13日，杜伯斯和羅威於在搭乘巴士移監時逃脫成功，幾天之後才在田納西州 落網；檢方指出，杜伯斯先是奪走看守警察 的槍後射殺摩寧卡，接著又朝開車的比盧開槍，兩槍都是射中頭部，當時車上約30名囚犯全部目睹他們犯案的過程。

今年29歲的杜伯斯在2015年因犯下持有武器搶劫和攻擊被判20年有期徒刑，之前也因其他罪名入獄服刑過。

另一方面，維吉尼亞州霍普維爾市(Hopewell)的聯邦彼得堡懲教中心(FCC Petersburg)衛星營在18日凌晨傳出四名囚犯越獄成功。

截至19日晚間當局仍未公布任何一名逃犯的下落，也未說明逃犯如何越獄的細節，僅表示當局都在全力追查。