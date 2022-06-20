我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華府音樂節活動發生槍擊案 死者15歲、3人受傷

舊金山遠距辦公多 全國唯一租金比疫情前還低城市

喬州囚犯槍殺2警越獄被判死刑 維州4囚犯越獄迄未落網

編譯林梅婕／綜合19日電
喬治亞州囚犯杜伯斯因五年前越獄時槍殺兩名獄警，被判處死刑。(美聯社)
喬治亞州囚犯杜伯斯因五年前越獄時槍殺兩名獄警，被判處死刑。(美聯社)

獄所近期似乎相當不平靜，喬治亞州一名囚犯在五年前越獄，過程中槍殺兩名獄警，16日被判處死刑；另外，維吉尼亞州18日晚間傳出四名囚犯越獄成功，四人都尚未落網。

喬州囚犯杜伯斯(Ricky Dubose)在2017年6月越獄成功，逃跑期間槍殺兩名獄警，遭陪審團一致表決通過、認定謀殺罪成立。

與杜伯斯一起越獄的還有另一名囚犯羅威(Donnie Rowe)，去年9月他也因為殺害獄警被判謀殺有罪，但陪審團當時無法在死刑的表決上達成共識，最後被法官判處無期徒刑且不得假釋。

2017年6月13日，杜伯斯和羅威於在搭乘巴士移監時逃脫成功，幾天之後才在田納西州落網；檢方指出，杜伯斯先是奪走看守警察的槍後射殺摩寧卡，接著又朝開車的比盧開槍，兩槍都是射中頭部，當時車上約30名囚犯全部目睹他們犯案的過程。

今年29歲的杜伯斯在2015年因犯下持有武器搶劫和攻擊被判20年有期徒刑，之前也因其他罪名入獄服刑過。

另一方面，維吉尼亞州霍普維爾市(Hopewell)的聯邦彼得堡懲教中心(FCC Petersburg)衛星營在18日凌晨傳出四名囚犯越獄成功。

截至19日晚間當局仍未公布任何一名逃犯的下落，也未說明逃犯如何越獄的細節，僅表示當局都在全力追查。

維吉尼亞州 警察 田納西州

上一則

華府犯罪攀升 包瑟市長競選3連霸挑戰大

下一則

溫和版控槍協議 兩黨對細節存在分歧 討價還價

延伸閱讀

1男1女在南加奧克斯納火車站長椅上被槍殺

1男1女在南加奧克斯納火車站長椅上被槍殺
華女遭槍殺焚屍 七分局逮捕17歲幫派分子

華女遭槍殺焚屍 七分局逮捕17歲幫派分子
艾爾蒙地2警被槍殺 更多細節公開 兇嫌舉槍自轟當場亡

艾爾蒙地2警被槍殺 更多細節公開 兇嫌舉槍自轟當場亡
阿桑吉不能露面發聲 妻控訴：英國政府讓他變囚犯X

阿桑吉不能露面發聲 妻控訴：英國政府讓他變囚犯X

熱門新聞

45歲的蔣濛(右)將接替丹尼爾斯(Mitch Daniels)，成為普渡大學新任校長，他也是普大創校153年來第一位華裔校長。(普大官網)

普渡大學創校153年首位華裔校長 45歲蔣濛寫歷史

2022-06-11 10:14
91歲韓戰老兵曼恩終於與他22歲那年駐紮日本橫須賀港時深戀的日本女孩山口佩姬，多年後重逢。(取自Duane Mann臉書)

娶不了她 美日苦戀情牽70年 老兵終會舊情人

2022-06-15 23:34
新調查發現，繳稅負荷重到讓四分之一住海外的美僑認真考慮放棄美國籍。(取材自推特)

稅太重…1/4海外美僑認真考慮放棄美國籍

2022-06-17 22:15
美鈔示意圖。(路透)

年薪10萬也不夠花…受通膨影響 高薪「月光族」倍增

2022-06-16 20:54
美國是全球最大的原油和油品生產國，但也是第二大石油進口國；圖為德州一處油田。（路透）

美國是全球最大產油國 為何油價還這麼貴？

2022-06-15 01:18
亞利桑納州、內華達州交界的米德湖(Lake Mead)是全美規模最大的人造湖兼水庫，提供美國西南部數千萬民眾供水，如今蓄水量卻遠低於預估值。Getty Images

科學家警告：多年的氣候變遷危機 正在美國西部發生

2022-06-17 13:25

超人氣

更多 >
封面故事／退休理財 華人的優劣勢？

封面故事／退休理財 華人的優劣勢？

紐約市警員地鐵結伴巡邏 市長喊停 稱「單打獨鬥」更能有效運用警力

紐約市警員地鐵結伴巡邏 市長喊停 稱「單打獨鬥」更能有效運用警力

潘斯「形象翻轉」力抗川普推翻大選壓力 民主黨人也讚

潘斯「形象翻轉」力抗川普推翻大選壓力 民主黨人也讚
中國4萬字長文駁美「對華謬誤」 控掏空一中、以台制華

中國4萬字長文駁美「對華謬誤」 控掏空一中、以台制華
用子彈打子彈 中國宣布「陸基中段反導攔截技術」試驗成功

用子彈打子彈 中國宣布「陸基中段反導攔截技術」試驗成功