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我們能裝死嗎？猶他州一家5口山上健行 卻遇黑熊尾隨

編譯周辰陽／即時報導
美國猶他州鹽湖城年輕夫妻布萊登與麥可日前帶著3個孩子到加拿大英屬哥倫比亞省一條廣受歡迎的山間小徑健行，卻遇到一隻黑熊尾隨大約20分鐘，直到最終才逐漸不見蹤影。(路透)
美國猶他州鹽湖城年輕夫妻布萊登與麥可日前帶著3個孩子到加拿大英屬哥倫比亞省一條廣受歡迎的山間小徑健行，卻遇到一隻黑熊尾隨大約20分鐘，直到最終才逐漸不見蹤影。(路透)

美國猶他州鹽湖城一對年輕夫妻日前帶著3個年紀在1至6歲之間的孩子，前往加拿大英屬哥倫比亞省一條廣受歡迎的山間小徑健行，卻遇到一隻黑熊尾隨大約20分鐘。當媽媽的網紅布萊登（Brighton Peachy）則是拿出手機錄影，將一家大小的反應記錄下來。

KUTV報導，這起事件發生在一家大小踏上小徑起點後不久。從影片可見，他們意識到有隻黑熊開始跟在後面，也能聽到布萊登告訴丈夫麥可（Michael Hofer），「好吧，寶貝，他正在跟著你」。麥可隨即回頭觀察狀況，布萊登則開始大聲喊叫，試圖嚇跑黑熊。

布萊登告訴記者，「牠沒被我們嚇到，繼續跟著我們」，也因為黑熊擋住了回到停車場的路，讓他們只能繼續沿著小徑往上走。

根據報導，布萊登承認，當一隻熊跟在後面時，感覺就像有點緊張，卻也相當於他們當時唯一的選擇。她說，黑熊跟著他們約20分鐘、走上超過800公尺。儘管牠從來沒有表現出攻擊性，但最糟糕情況的想法還是在布萊登的腦海浮現，「我就一直在想，要是這隻熊進攻的話，我打算要怎麼掩護與保護我的孩子？」

布萊登曾是猶他大學（The University of Utah）醫護人員，現在則是主打野外家庭生活風格的網紅，因此她具有獨特能力，也為類似這樣的遭遇事件該怎麼行動做好準備，「我知道我們絕對必須保持冷靜，必須不斷提醒我的孩子們，像是保持冷靜，也不要用跑的，這只會嚇到熊，把情況弄糟」。

這隻尾隨布萊登一家人的黑熊最終逐漸不見蹤影，布萊登說她教自己的孩子要尊重野外，在野生動物周圍注意安全，這起遭遇事件也不會改變他們因為她而體驗野外活動的方式，「你身處牠們的領地，即便你做了應該做的所有事情，牠們可能不在乎，仍有可能只想著繼續走向牠們正要去的方向或是追著你跑，所以只是一個非常好的提醒，你在外面的時候要小心謹慎」。

來源:聯合影音

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