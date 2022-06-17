復工2周遇暴風洪水 亞培嬰兒配方奶粉廠再停產

亞培公司因污染事件一連好幾個月關閉密西根嬰兒配方奶粉廠，才剛重新開工，如今因風暴受損被迫再度停產。(美聯社)

亞培公司(Abbott Nutrition)因污染事件一連好幾個月關閉的密西根州 嬰兒配方奶粉廠，在全美配方奶粉短缺之際才重新開工兩周，如今又因暴風受損被迫再度停產；亞培稱，該公司EleCare特種配方奶粉已暫停生產，但重新生產前仍有足夠供應量滿足需求。

先前恢復生產時， 亞培優先考慮為患有嚴重食物過敏和消化問題的嬰兒增加特殊配方奶粉產量。

亞培指出，13日晚的大雷雨席捲密西根州南部，工廠需評估毀損並重新消毒；該公司發言人漢密爾頓(Jonathon Hamilton)說，洪水 襲擊工廠若干區域，但拒提供細節。

亞培預估，為清理工廠，生產和分銷將延遲幾周，重啟後將優先生產EleCare和其他特殊配方奶粉，並盡快重新生產心美力(Similac)配方奶粉。

亞培密西根廠因污染2月關閉， 6月4日重新啟動；上一波關廠時，亞培召回心美力在內品牌的配方奶粉，因疫情停工造成的供應窘境雪上加霜。

四家公司供應全美90%配方奶粉，亞培是其中之一；漢密爾頓說，亞培6月生產870萬磅配方奶粉，是召回前月產量95%。

亞培密西根廠在FDA 開始調查嬰兒食用該廠奶粉而感染的四例後被關閉，感染的四個嬰兒有兩人死亡。亞培堅稱其產品與感染無直接關係。

FDA檢查人員發現亞培工廠有細菌污染、漏水和安全鬆懈等違規。