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美國2公民赴烏克蘭參戰失蹤 家屬憂遭俄軍擄獲

編譯徐榆涵／即時報導
自願前往烏克蘭參戰的兩名美國公民德魯克（圖左）和胡因（圖右）已失聯一周，其家屬擔心是遭到俄軍俘虜。(美聯社)
自願前往烏克蘭參戰的兩名美國公民德魯克（圖左）和胡因（圖右）已失聯一周，其家屬擔心是遭到俄軍俘虜。(美聯社)

兩名美國公民日前前往烏克蘭參戰，但他們家屬15日表示，兩人已失聯一周，擔心是遭到俄軍俘虜。若消息屬實，這將是烏俄戰爭以來，首次有美國人落入俄軍手中。

路透報導，失蹤的兩名美國公民分別是來自阿拉巴馬州塔斯卡盧薩（Tuscaloosa）39歲的德魯克（Alexander Drueke），以及阿拉巴馬州哈特塞爾（Hartselle）27歲的胡因（Andy Huynh），他們最後一次與家人聯繫是在本月8日，當時準備前往烏克蘭東部哈爾科夫一帶執行任務，但至今沒有回程消息。

家屬和美國國務院發言人表示，有關兩人可能已被俄軍俘虜的消息尚未得到證實。德魯克的未婚妻布雷克（Joy Black）表示，「我們目前從國務院那裡得知的是，德魯克和胡因失蹤了，除此之外我們沒有得到任何肯定的消息。顯然地，搜索時間愈長，我們愈可能會考慮到其他可能性。」

對此，俄羅斯國防部未立即回應。若兩人真的落入俄軍手中，將會是志願赴烏克蘭參戰的首兩位美國公民。

由國防部發言人轉任白宮國安會戰略溝通協調官的柯比（John Kirby）表示，若消息屬實，美方將會竭盡所能把兩人帶回國。

阿拉巴馬州 美國公民 烏克蘭

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