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明州7旬婦租屋15年遭逼遷 鄰居4個月募27.5萬幫她買房

編譯徐薏茹／綜合13日電
明尼亞波利斯70歲婦人琳達‧泰勒遭房東逼遷，社區居民集資為她購下現住的住宅。(取自福斯新聞)
明尼亞波利斯70歲婦人琳達‧泰勒遭房東逼遷，社區居民集資為她購下現住的住宅。(取自福斯新聞)

70歲的琳達·泰勒(Linda Taylor)獨自住在明尼蘇達州明尼亞波利斯(Minneapolis)，幾個月前她接到房東通知，限期兩個月要求她搬出已經住了近20年的房子。

泰勒說：「感覺像是世界離我而去，我的房子是我的一切。」

她最初擁有這棟房屋的所有權，但在她不瞭解房地產交易時將房子賣出，泰勒已租房約15年。今年稍早，泰勒突然收到房東通知，要求她在4月1日前搬出，房東想賣掉房屋，要價29萬9000元，泰勒無法負擔這樣的價格。

如果不買下房屋或搬離，就會遭到驅趕。儘管相當憂慮，泰勒最後決定留下，「我必須做點事，這是我的房子。」

她向住在對街的法爾斯特倫(Andrew Fahlstrom)分享遭遇，法爾斯特倫是專業的住房權利組織人士，他召集鄰近居民，想辦法幫助泰勒，他知道這並不是唯一的案例，尤其近幾年當地房屋市場飆漲，「現在有許多人失去房子，如果我們確實相信住房是一種權利，那我們就需要有所行動，因為下一步就是無家可歸。」

拯救泰勒家的消息傳遍整個街區，鄰里居民踴躍提供幫助。

組織活動者致函給泰勒房東，敦促他延遲驅趕，並與泰勒協商，讓她能買下房屋，約400位鄰居簽署這封信並交給房東。

請求奏效了，房東允許繼續租房，給予在6月30日前購買的機會，並降價到25萬元，但泰勒仍難以負擔。法爾斯特倫說：「接著這變成一個籌款活動。」

鄰居茱莉亞·伊格斯(Julia Eagles)表示：「我不希望任何人失去房子或因價格被擠出社區，我們一致相信我們會想辦法讓泰勒女士留下來，許多人認識她且喜愛她。」

社區居民籌辦募款活動，包括街區派對、社群媒體宣傳，以及一項藝術展，喜愛畫畫的泰勒售出她的一些作品，地方媒體也報導泰勒的故事，吸引更多關注。

短短四個月，居民就為她募得27萬5000元買下房子，多餘的資金將捐給公益事業。

泰勒對鄰居的支持感到震驚，「我知道我的鄰居愛我，但我不知道有多愛。」

為了慶祝這次社區打了勝仗，25日將舉派街區派對，泰勒讚許：「這是一段驚奇的旅程，並會繼續下去。」

明尼亞波利斯70歲婦人琳達‧泰勒遭房東逼遷，社區居民集資為她購下現住的住宅。(取...
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