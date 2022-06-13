新文件曝光 多達9童死喝受污染亞培配方奶 FDA追查

亞培公司密西根州斯特吉斯廠生產的嬰兒配方奶粉，發生多起造成嬰兒致死或生病案例。(美聯社)

華盛頓郵報報導，根據新公布文件，自2021年初以來，多達九名兒童飲用亞培公司(Abbott Nutrition)密西根廠生產的嬰兒配方奶粉後死亡，聯邦食品暨藥物管理局 (FDA )已展開調查，這比FDA先前的說法多出七起死亡案例，但FDA仍無法確認感染來源。

FDA先前指出，兩名幼兒喝下亞培密西根州斯特吉斯(Sturgis)廠遭阪崎腸桿菌(Cronobacter sakazakii)污染的嬰兒配方奶粉後過世，另兩名幼兒因此生病；但FDA日前承認收到更多兒童因喝下該廠配方奶致死或生病的回報。

在這九起死亡案例中，FDA無法確認感染來源。在部分案件中，配方奶粉剩餘量不足以進行測驗；而在因阪崎腸桿菌感染死亡的案例中，基因體定序結果發現，感染株跟今年春季在斯特吉斯廠檢查發現的菌株不同。

不過此消息加深外界對亞培廠環境維持的疑慮，也令人進一步懷疑FDA處理斯特吉斯廠申訴的作法。

這些亞培申訴最先由eFoodAlert網站和食安專家恩蒂斯(Phyllis Entis)報導，恩蒂斯依「資訊自由法」(FOIA)提出申請並取得這些資訊。

FDA去年12月至3月在FDA消費者申訴系統收到共128件消費者申訴，新回報的嬰兒死亡案件也涵蓋其中。死亡兒童身分並未公開，僅以案件數字標示。

亞培10日在聲明中指出，亞培產品跟回報的死亡案件並無因果關係，並表示亞培分銷產品前會進行微生物測試，分銷到消費者手上的亞培配方奶並未驗出阪崎腸桿菌或沙門氏菌(Salmonella)。

律師賈斯勒(Sam Geisler)代表數十戶家中幼兒飲用亞培污染配方奶而致病的家庭，他表示這些申訴案證明斯特吉斯廠有系統性問題。

華郵 報導，新文件除了揭露民眾申訴九起嬰兒喝下亞培配方奶致死案例外，另有25起「危及生命的傷病」事件和80起「無生命危險的傷病」事件，不過除了死亡案件外，其他申訴案未獲醫療專家認證。