行刺大法官未遂 男自首電話曝光：剛從加州飛來 準備刺殺後自盡

試圖刺殺最高法院大法官卡瓦諾的嫌疑人羅斯克，打911電話自首。(取材自臉書)

試圖殺死最高法院大法官 卡瓦諾(Brett Kavanaugh)的嫌犯羅斯克(Nicholas Roske)認真做了行刺準備，背包裡有撬門工具、槍和可使靴子靜音的鞋套，凌晨1時一下飛機就叫了計程車，駛向網上查出的卡瓦諾家住址。馬里蘭州蒙哥馬利郡警方說，套上鞋套後在室內走動幾乎無聲，是一危險信號。

但羅斯克甫抵卡瓦諾的家便發現兩名執勤的法警在屋外警戒，因此放棄入室刺殺計畫，走到牆角打911電話自首，郡警迅速趕來將其逮捕，檢方指控他謀殺聯邦法官未遂。

羅斯克行刺是不滿被洩露的最高法院將推翻墮胎權的裁決意見書草案內容，認為得到卡瓦諾的支持，而且卡瓦諾還贊成維護擁槍權的憲法第二修正案。

他在自首電話中鎮靜地說：「我剛從加州 飛來，準備刺殺卡瓦諾，然後自盡。槍鎖在箱子裡，我需要看精神科醫生。」

不久警笛聲響起，羅斯克對電話說：「他們來了，我要掛電話了。」

出庭時聯邦法官問是否了解訴訟程序，羅斯克答「我覺得了解，但不能說很清楚」。羅斯克表示他在服藥，行刺當天已經服過。

分析人士認為，羅斯克行刺未遂是一起法律事件，儘管計畫沒有執行是事實，但對他可能幫助不大。馬州一位辯護律師說，他的一切準備均屬實際刺殺步驟，且已就緒，越過了準備行刺的門檻，「他的所有行為都是實質性的犯罪行動，在實施過程中」。

羅斯克打了兩次報警電話，第一次僅一分鐘，接線員問他在哪。他距卡瓦諾的家還有兩個街區，跟接線員說還要再看路牌，一會兒再打回電話。

第二次電話他說了自己的位置和名字，表示他有個壞主意，「而且已經很久，我從加州來，要落實壞主意，是傷害自己與他人」。

接線員問「你有武器嗎？」答稱「有，我帶了，但沒上子彈」。接線員問「武器在哪」，答「鎖在箱子裡，我剛從機場來，目標是最高法院大法官卡瓦諾」。

在警察 趕來的路上，接線員試圖讓羅斯克保持鎮靜，轉移話題問家裡有沒有寵物，羅斯克答稱有一隻鸚鵡。