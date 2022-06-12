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報假料浪費人力搜索失踨者 女禁入大提頓國家公園5年

編譯盧炯燊／綜合報導
去年6月8日，麥勞林在懷州大提頓國家公園遠足期間失踨，至今無音訊。(大提頓國家公園網站)
去年6月8日，麥勞林在懷州大提頓國家公園遠足期間失踨，至今無音訊。(大提頓國家公園網站)

一名男子去年在懷州大提頓國家公園(Grand Teton National Park)遠足時失踨，當局展開搜索期間，一名女子蓄意提供假消息，導致浪費大量人力、物力而被控告，該女子最終被禁止踏入大提頓國家公園5年及賠償1萬7600元。

去年6月8日，27歲的麥勞林(Cian McLaughlin)在大提頓國家公園遠足期間失踨，公園人員搜索後仍無結果。兩星期後，40歲女子希科斯基(Heather Mycoskie)聲稱在麥勞林失蹤當天曾見到他，說他正前往塔格特湖(Taggart Lake)。

然而公園調查人員根據這個說法展開大規模搜索後，仍沒有麥勞林的下落。後來證實這個信息是錯誤的，有其他人告知調查人員，希科斯基是捏造目擊經過，因為有其他人曾在不同的小徑見過麥勞林。

公園官員說，希科斯基的虛假報告，導致搜索人員浪費了500多個小時於搜索、調查和完成報告，因此要控告她。

最後希科斯基今年2月同意一份延期起訴協議，五年內禁止踏入大提頓國家公園及作出賠償。不過仍可使用位於大提頓內的傑克遜霍爾機場(Jackson Hole Airport)及穿過公園的高速公路。

此外，達成延期起訴協議也節外生枝，因為在達成協議前，希科斯基的代表律師菲利普斯(Darci Phillips)獲任命為懷俄明州地區法官，因而遭質疑是否有利益衝突。

仍然下落不明的麥勞林是擁有雙重國籍的愛爾蘭裔美國人，2019年才搬到傑克遜霍爾(Jackson Hole)。調查人員無法確定麥勞林與希科斯基是否認識，也不知道希科斯基提供假消息的動機。

希科斯基最近已移居哥斯達黎加，沒有回應媒體的採訪。公園調查人員表示，今年夏天會繼續搜索行動。

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