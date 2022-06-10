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年輕夫妻40多年前遭人謀殺 失蹤女嬰下落終於水落石出

編譯周辰陽／即時報導
美國德州檢方9日宣布，調查人員找到了40多年前遇害的一對年輕夫妻現已成年的女兒。這一位女子名叫荷莉，現年42歲的，當年被「游牧宗教團體」成員遺留在亞利桑納州一個教堂，再交給一個家庭收養。照片翻攝：Twitter / KHOU
美國德州檢方9日宣布，調查人員找到了40多年前遇害的一對年輕夫妻現已成年的女兒。這一位女子名叫荷莉，現年42歲的，當年被「游牧宗教團體」成員遺留在亞利桑納州一個教堂，再交給一個家庭收養。照片翻攝：Twitter / KHOU

美國德州檢方9日召開記者會宣布，調查人員找到了40多年前遇害的一對年輕夫妻現已成年的女兒，並指她當年還是女嬰時，被「游牧宗教團體」（Nomadic religious group）的成員遺留在亞利桑納州一個教堂，再交給一個家庭收養。

Sky News報導，這名女子的雙親於1981年被人發現在德州休士頓的一處林地遭到謀殺，但當年的有關單位無法查出兩人身分。直到數十年後，透過一個名為「Identifinders International」的組織所進行的基因檢測幫助，專家才得以指認他們為蒂娜與哈羅德．克勞斯（Tina and Harold Clouse），並確定他們來自佛州。

不過，他們也查出這對夫妻有個叫做荷莉（Holly）的孩子，並未被發現跟他們在一起。德州首席助理檢察長韋伯斯特（Brent Webster）表示，蒂娜與哈羅德是一對年輕夫妻，當他們得知兩人還有一個剛出生的女兒，「尋訪荷莉寶寶（Baby Holly）的工作就開始了」。

根據報導，德州檢察長辦公室懸案與失蹤人口組（Cold Case and Missing Persons Unit）追蹤到荷莉的下落，原來她之後被「2名自稱是游牧宗教團體成員的女子」留在亞利桑納州一個教堂照料，最終獲一個家庭收留與撫養。

現年42歲的荷莉目前跟5個孩子定居於奧克拉荷馬州，並且已經跟她的旁系血親重新連絡上。荷莉新認識的阿姨格林（Sherry Linn Green）說，自己跟荷莉重逢之後曾夢到姊妹（荷莉的母親蒂娜），「我相信，蒂娜知道荷莉正在跟家人團聚後，終於可以安息了」。

韋伯斯特表示，「出於尊重荷莉跟她的家人，我們就這方面不會有任何進一步的評論或詳情」，並強調「撫養荷莉的家庭不是本案的嫌犯」。他還表示，「我們祝荷莉一切順利，我們很感激我們找到她了，但我們必須繼續我們的目標，找到是誰謀害這對夫妻」。

德州 亞利桑納州 奧克拉荷馬州

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