隱瞞執法施暴惡習 高層疑袒護卸責 路州警遭徹查
在愈來愈多的證據顯示，路易斯安納州的州警刻意隱瞞執法期間對多名非裔男子的施暴行為，尤其是2019年將被捕的非裔格林(Ronald Greene)毆打致死後，聯邦司法部9日對路州州警展開了民權調查，調查重點還包括州警高層是否干預司法和袒護涉案警員，以及是否隱瞞對其他非裔施暴的證據。
格林2019年在路州的鄉村公路上被白人州警追逐逮捕後，遭到電擊、毆打和鎖喉，他雙手被銬面部朝下被州警拖曳死亡。州警的隨身照相機錄下了施暴鏡頭，州警方最初稱格林是車禍而死，迄今沒有一名員警被控罪。
路州州議會將對格林之死進行調查，民主黨的州長愛德華茲(John Edwards)準備到州議會作證。愛德華茲已私下看過州警拍下的錄影紀錄，顯示格林遭到施暴後嚥下最後一口氣的時刻。格林2019年5月10日死後近兩年，這則錄影才被檢方拿到。
過去10年，路州州警及其高層10多次故意隱瞞或忽視對非裔施暴的真相、諉過卸責及阻礙警方改善；數十名現任和前任州警表示，毆打以非裔為主的嫌犯是路州州警的文化，長期存在於有過不罰、裙帶關係普遍甚至帶有種族主義傾向的州警系統。
州警在執行逮捕時習慣了將隨身攝影機關閉，即使錄下畫面也不公布；一名最近退休的州警主管去年在內部調查中承認，他們不對涉及警員使用暴力的報告做任何核查，也不看隨身攝影機的錄影，這在州警高層中是普遍現象。
而州警的報告往往隻字不提使用暴力，包括猛擊嫌疑人的頭部，其他州警的報告則是渲染嫌疑人暴力拒捕，以證明他們的行動正當，但與隨身攝影機錄下的畫面不符。
非裔人口占路州的33%，而路州州警的統計顯示，近年來在逮捕非裔的行動中，67%使用了暴力。
路州的絕大多數州警是白人，非裔領袖數月來敦促司法部展開廣泛的種族偵防調查，與去年對明尼亞波利斯、路易維爾和鳳凰城等地的調查類似。
上一則
3救生員在場…華裔兄弟在學校泳池溺斃 妹妹親睹憾事
下一則
FB留言