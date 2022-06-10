隱瞞執法施暴惡習 高層疑袒護卸責 路州警遭徹查

非裔男子格林2019年5月10日被路易斯安納州州警逮捕時死亡，也是司法部宣布對路州州警展開民權調查的原因之一。圖為警方隨身攝影機拍下的畫面。(美聯社)

在愈來愈多的證據顯示，路易斯安納州的州警刻意隱瞞執法期間對多名非裔 男子的施暴行為，尤其是2019年將被捕的非裔格林(Ronald Greene)毆打致死後，聯邦司法部 9日對路州州警展開了民權調查，調查重點還包括州警高層是否干預司法和袒護涉案警員，以及是否隱瞞對其他非裔施暴的證據。

格林2019年在路州的鄉村公路上被白人州警追逐逮捕後，遭到電擊、毆打和鎖喉，他雙手被銬面部朝下被州警拖曳死亡。州警的隨身照相機錄下了施暴鏡頭，州警方最初稱格林是車禍而死，迄今沒有一名員警被控罪。

在愈來愈多的證據顯示，路易斯安那州的州警刻意隱瞞執法期間對多為非裔男子的施暴行為後，聯邦司法部對路州州警展開民權調查。圖為一名駕駛人被壓在警車引擎蓋上。(美聯社)

路州州議會將對格林之死進行調查，民主黨的州長愛德華茲(John Edwards)準備到州議會作證。愛德華茲已私下看過州警拍下的錄影紀錄，顯示格林遭到施暴後嚥下最後一口氣的時刻。格林2019年5月10日死後近兩年，這則錄影才被檢方拿到。

過去10年，路州州警及其高層10多次故意隱瞞或忽視對非裔施暴的真相、諉過卸責及阻礙警方改善；數十名現任和前任州警表示，毆打以非裔為主的嫌犯是路州州警的文化，長期存在於有過不罰、裙帶關係普遍甚至帶有種族主義傾向的州警系統。

州警在執行逮捕時習慣了將隨身攝影 機關閉，即使錄下畫面也不公布；一名最近退休的州警主管去年在內部調查中承認，他們不對涉及警員使用暴力的報告做任何核查，也不看隨身攝影機的錄影，這在州警高層中是普遍現象。

而州警的報告往往隻字不提使用暴力，包括猛擊嫌疑人的頭部，其他州警的報告則是渲染嫌疑人暴力拒捕，以證明他們的行動正當，但與隨身攝影機錄下的畫面不符。

非裔人口占路州的33%，而路州州警的統計顯示，近年來在逮捕非裔的行動中，67%使用了暴力。

路州的絕大多數州警是白人，非裔領袖數月來敦促司法部展開廣泛的種族偵防調查，與去年對明尼亞波利斯、路易維爾和鳳凰城等地的調查類似。