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女郎「車震」染性病竟怪他 保險公司判賠520萬元

記者胡玉立／綜合報導
密蘇里法院確認GEICO保險公司應給付520萬元給一名婦女，該女性聲稱她在昔日戀人的車裡感染了性傳播疾病，向保險公司求償。(取材自臉書)
密蘇里法院確認GEICO保險公司應給付520萬元給一名婦女，該女性聲稱她在昔日戀人的車裡感染了性傳播疾病，向保險公司求償。(取材自臉書)

密蘇里州上訴法院日前決定維持傑克遜郡巡迴法院(Jackson County Circuit Court)做出的仲裁，判定GEICO通用保險公司應給付520萬元給傑克遜郡一名婦女；這名女性聲稱她在昔日戀人的車裡感染了性傳播疾病，向保險公司求償。

由三名法官組成的小組7日發表法院意見，支持之前仲裁仍然有效。根據法庭文件，被稱為M.O.的婦女在2021年2月通知GEICO保險公司，聲稱她從汽車內的一名被保險人身上感染了人類乳突病毒(HPV)，為此尋求金錢賠償。這名女性表示，她知道這名男性有狀況也明白進行無保護性行為的風險，但該男子仍讓她感染性病。保險公司拒絕和解，將此案提交仲裁。

2021年5月，傑克遜郡巡迴法院仲裁員發現，這名女子與該男子在他的車內發生「直接導致感染HPV」的性行為；該男因未披露其感染狀況而被認定應該為此負責，該女子應獲得520萬元賠償金，且由GEICO支付。

GEICO保險公司要求重新審理證據並撤銷裁決，指稱該判決侵犯公司的正當程序權利，仲裁協議無法執行。該公司在請求被拒後，提出上訴。

負責審查此案的密蘇里州上訴法院三名法官小組認為，下級法院拒絕公司動議沒有錯，指稱一旦確定損害賠償並作出判決，GEICO無權「重新提出這些問題」。

不過，法官查普曼(Tom Chapman)同意另一項意見，他認為GEICO沒有獲得任何「有意義參與訴訟」的機會，現行法律「將保險公司置於旁觀者地位」。

於此同時，在另一個相關的聯邦法院案件中，GEICO對於包含在其保險單中的索賠想法提出質疑；該案結果將決定該公司是否必須實際支付和解金。

保險 密蘇里州 汽車

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