交通攔檢遇反抗 密西根白警射死非裔 被依謀殺罪起訴

追捕交通違法嫌犯時，從嫌犯後腦一槍將之擊斃的白人警察修爾，9日以二級謀殺罪名被起訴。(美聯社)

密西根州肯特郡檢察官 貝克(Chris Becker)9日以二級謀殺罪的罪名，起訴追捕一名非裔 交通違規嫌犯時，從嫌犯後腦一槍將之擊斃的白人警察 修爾(Christopher Schurr)；貝克表示，這一槍絕對不是出於自衛。

路人手機錄影顯示，4月4日修爾攔檢里奧亞(Patrick Lyoya)後，里奧亞想逃跑，被追到一戶的草坪上，遭修爾制伏在地，修爾喝令這位26歲的剛果難民手放開他的電擊槍，一邊用手槍朝「逃犯」後腦開槍，當場把里奧亞打死。

遭警槍殺的男子里奧亞。(美聯社)

修爾說，他攔下里奧亞的車，因為車牌與車型不符，過了約一分鐘，要里奧亞出示駕照，他拔腿就跑，但很快就被追上，兩人在草坪上打起來。

貝克說，為了本案，他特地請教了外州的專家警察動槍的有關問題，宣布起訴之前，打電話告知里奧亞的父母親，還用他們的母語史瓦希利文(Swahili)寫了一封信給他們。

里奧亞之父彼得在底特律和律師強生(Ven Johnson)一同從電視上觀看貝克宣布起訴的記者會，表示樂見殺人犯被起訴。

彼得說，「我們本來堅信美國是沒有正義的地方，直到今天才改觀。替我兒子討到最後的公道，這才是我要的。」

里奧亞父母聘用的另一名律師克冉普( Ben Crump)說，用謀殺罪的罪名起訴，代表「警員修爾必須受到法律究責」。

貝克說，修爾已向檢方報到，預定10日出庭。當警察已七年的修爾從警紀錄良好，不但從無用武過度的紀錄，還因交通攔檢、追捕，逮獲不少槍枝和毒品，迭獲嘉獎。

非裔圈本來嫌貝克是共和黨，和警察走得近，要他把案子交出來，改由民主黨的密西根檢察長辦，但遭貝克拒絕。

他說，「大家都以為檢察官是警方的一支，我們不是，我們自成一體，我們有責任執法，我們和警察經常合作，但我們不替他們辦事」。