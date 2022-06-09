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「危機頂峰」 紐約市長亞當斯國會促控槍

逾半紐約客認應增加市警預算

警員借快艇抓水上摩托車竊賊 追上才知他不會游泳

編譯周辰陽／即時報導
美國佛羅里達州沃盧西亞郡警局的警員5日向一家人借用快艇，好追捕一名涉嫌偷走水上摩托車的男子。這名嫌犯被追上後坦承自己不曉得怎麼游泳，警員沒好氣地問道，想要開走水上摩托車，然後不曉得怎麼游泳？」。路透/South West News Service
美國佛羅里達州沃盧西亞郡警局的警員5日向一家人借用快艇，好追捕一名涉嫌偷走水上摩托車的男子。這名嫌犯被追上後坦承自己不曉得怎麼游泳，警員沒好氣地問道，想要開走水上摩托車，然後不曉得怎麼游泳？」。路透/South West News Service

美國佛羅里達州沃盧西亞郡（Volusia County, FL）警局讚揚一家人願意出借他們的快艇，好讓警員可以走水路逮捕一名涉嫌偷走水上摩托車的男子。不過，這位嫌犯被追上後，坦承自己不曉得怎麼游泳，讓警員當場質問他想要開走水上摩托車，卻「不曉得怎麼游泳？」

新聞周刊與西南新聞社（SWNS）報導，這起事件發生在5日下午，地點則是該郡的奥蒙德海灘市（Ormond Beach）。警方指出，48歲嫌犯威廉斯（Ronald Williams）沒能啟動引擎，但他仍決定無論如何騎著水上摩托車漂走。

影片來源：聯合新聞網

根據郡警局發布的隨身攝影機影像，警員在小艇碼頭找上一對正準備駕船的父子，說明有名嫌犯偷了水上摩托車，詢問能不能提供協助，載著他們去攔截嫌犯。對方當場表示沒有問題，也馬上允許警員直接把快艇開走。

警員隨即駕著快艇繼續搜索，發現嫌犯威廉斯束手無策地漂浮在河面上。正當警員高聲喝令他放棄水上摩托車與游到他們徵用的快艇時，威廉斯回話坦承自己「不曉得怎麼游泳」，其中一位警員沒好氣地問道，「先生，你想要開走水上摩托車，然後你不曉得怎麼游泳？」

從影像可見，警員準備把快艇上的繩子扔過去，並要威廉斯掛到水上摩托車前面時，他還一度反問「前方是哪裡」，讓警員一度連話都說不出來。據報導，威廉斯當場被逮捕，隨後也被拘留。警員則把快艇開回原處，向船主夫妻表達謝意，水上摩托車則是物歸原主。

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