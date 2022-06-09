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美遊客將電動滑板車扔下「西班牙階梯」遭終身禁止再訪

編譯徐榆涵／即時報導
一名28歲美國女性遊客日前被拍到與男性友人在凌晨時把租來的電動滑板車扔下羅馬知名景點「西班牙階梯」，造成價值至少2.6萬美元（約新台幣77萬元）的損害，兩人遭警方開罰430美元，並被下令禁止再訪。(取材自羅馬首都警察局Polizia Roma Capitale臉書)
一名28歲美國女性遊客日前被拍到與男性友人在凌晨時把租來的電動滑板車扔下羅馬知名景點「西班牙階梯」，造成價值至少2.6萬美元（約新台幣77萬元）的損害，兩人遭警方開罰430美元，並被下令禁止再訪。(取材自羅馬首都警察局Polizia Roma Capitale臉書)

建於18世紀的義大利羅馬著名地標「西班牙階梯」屢傳遊客違規事件，一名28歲美國女性遊客日前被拍到與男性友人在凌晨時把租來的電動滑板車扔下階梯，造成價值至少2.6萬美元的損害，兩人遭警方開罰430美元，並被下令禁止再訪。

英國每日郵報報導，該起事件發生在3日凌晨3時45分，該對男女的所作所為被路人拍下，影片隨後被義大利多家媒體於7日披露，引發網路熱議。

影片畫面顯示，一名據義大利當局指稱是美國28歲遊客的女性看似心情沮喪，一氣之下就把租來的電動滑車板從「西班牙階梯」扔下，滑板車往下滑行數階，隨後翻倒，撞到最新翻修過的石階。而與該名女子同行的29歲美國男子則是走在前方，牽著滑板車下階梯。

警方7日表示，該名女子的行為對西班牙階梯造成的損壞，得耗費至少2萬6000美元修復。當局指出，受損處位於第16和第29階，而階梯其他部分也有些微損壞。

據了解，羅馬警方事後利用現場的監視器畫面找到了這對肇事的美國觀光客，並且向兩人各自開罰430美元罰款，並且「終生禁止」他們再度踏上這座階梯。

義大利媒體La Repubblica報導，該女子在影片結束後，又把滑板車扔了兩次，「純粹為了好玩」。

西班牙階梯近日屢傳觀光客破壞事件。幾周前，一名沙烏地阿拉伯37歲商人開著租來的瑪莎拉蒂跑車，因「拐錯彎」開下「西班牙階梯」，造成階梯毀損，事後在米蘭機場被捕。

「西班牙階梯」於1723年開始興建，至今已有近300年歷史，曾出現在奧黛麗赫本（Audrey Hepburn）主演經典電影《羅馬假期》（Roman Holiday）中，被聯合國科教文組織（Unesco）列為世界遺產。羅馬當局於2018年宣布禁止旅客坐在階梯上。

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