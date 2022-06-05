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紐約女子抹唾液辱菲律賓醫護人員 遭一拳擊倒

中央社／馬尼拉5日專電
一名女子在紐約地鐵將唾沫抹在菲律賓醫護人員身上，結果遭一拳擊倒。（示意圖／取材自Unsplash圖庫）
一名女子在紐約地鐵將唾沫抹在菲律賓醫護人員身上，結果遭一拳擊倒。（示意圖／取材自Unsplash圖庫）

菲律賓駐紐約總領事卡托昨天推文表示，一名女子在紐約地鐵上往自己手上吐了口唾沫，然後把唾液擦在旁邊的菲律賓醫護人員身上。受害菲律賓人不甘受辱，一拳擊倒這名女子。

卡托（Elmer Cato）這則推文獲7000多人按讚。菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）報導卡托推文的文章獲得逾萬人分享。

不少全球知名拳手來自菲律賓。去年退役的巴喬（Manny Pacquiao）是世界拳壇唯一曾奪下8個量級冠軍腰帶者，生涯戰績62勝8負2和；另一位拳王多奈爾（Nonito Donaire）則被譽為「菲律賓閃電」。

卡托昨天推文寫道：「今早在紐約地鐵N線，一名女子找碴時選錯了亞洲人。她朝手上吐了口唾沫，然後把唾液擦在坐在旁邊的菲律賓年輕醫院工作者身上。之後她看到了幾顆星星。我們的國人來自菲律賓一個拳擊傳奇家庭。」並加上主題標籤「#停止亞裔仇恨」。

菲國媒體報導，受辱的菲律賓人是一名女性。

卡托未透露其他詳情和事件後續。他回覆媒體詢問時說，2021年以來，菲律賓駐紐約領事館獲報近40起反亞裔仇恨犯罪和其他涉及菲律賓人的犯罪事件。

美國仇恨亞裔犯罪事件頻傳。在卡托推文下，菲國網友紛紛表示受辱女子的舉動大快人心。一名網友寫道：「儘管我不喜歡暴力，但這名白人女子是自找的。從這個苦頭中得到了她的教訓。」

停止仇恨亞裔美國人和太平洋島民（Stop AAPI Hate）組織表示，2020年3月到去年底獲報1萬905起仇恨犯罪，排名前3位受害者是中國裔（42.8%）、韓國裔（16.1%）和菲律賓裔（8.9%），台裔受害者人數排名第7位（6.2%）。

亞裔 地鐵 仇恨犯罪

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