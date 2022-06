紐約女子抹唾液辱菲律賓醫護人員 遭一拳擊倒

菲律賓駐紐約總領事卡托昨天推文表示,一名女子在紐約地鐵 上往自己手上吐了口唾沫,然後把唾液擦在旁邊的菲律賓醫護人員身上。受害菲律賓人不甘受辱,一拳擊倒這名女子。

卡托(Elmer Cato)這則推文獲7000多人按讚。菲律賓每日詢問報(Philippine Daily Inquirer)報導卡托推文的文章獲得逾萬人分享。

不少全球知名拳手來自菲律賓。去年退役的巴喬(Manny Pacquiao)是世界拳壇唯一曾奪下8個量級冠軍腰帶者,生涯戰績62勝8負2和;另一位拳王多奈爾(Nonito Donaire)則被譽為「菲律賓閃電」。

卡托昨天推文寫道:「今早在紐約地鐵N線,一名女子找碴時選錯了亞洲人。她朝手上吐了口唾沫,然後把唾液擦在坐在旁邊的菲律賓年輕醫院工作者身上。之後她看到了幾顆星星。我們的國人來自菲律賓一個拳擊傳奇家庭。」並加上主題標籤「#停止亞裔 仇恨」。

菲國媒體報導,受辱的菲律賓人是一名女性。

卡托未透露其他詳情和事件後續。他回覆媒體詢問時說,2021年以來,菲律賓駐紐約領事館獲報近40起反亞裔仇恨犯罪 和其他涉及菲律賓人的犯罪事件。

美國仇恨亞裔犯罪事件頻傳。在卡托推文下,菲國網友紛紛表示受辱女子的舉動大快人心。一名網友寫道:「儘管我不喜歡暴力,但這名白人女子是自找的。從這個苦頭中得到了她的教訓。」

停止仇恨亞裔美國人和太平洋島民(Stop AAPI Hate)組織表示,2020年3月到去年底獲報1萬905起仇恨犯罪,排名前3位受害者是中國裔(42.8%)、韓國裔(16.1%)和菲律賓裔(8.9%),台裔受害者人數排名第7位(6.2%)。

A woman picked on the wrong Asian on the N train this morning. She spat on her hand and wiped her saliva on a young Filipino hospital worker seated next to her. She then saw a few stars. Our kababayan comes from a family of boxing legends in the Philippines. #StopAsianHate pic.twitter.com/e84SFlDdt9