德州一家五口慘遭滅門 逃獄囚犯疑作案遭警擊斃

一名遭定罪的重刑犯羅培茲(小圖)越獄、冷血殺害一個家庭5名成員後遭執法人員開槍擊斃。取自YouTube/KHOU 11

德州 警方今天表示，一名遭到定罪的重刑犯越獄後，疑似冷血殺害一個家庭，該名逃犯已經遭執法人員開槍擊 斃。

當地警長辦公室表示，昨天在利昂郡（Leon County）森得維鎮（Centerville）附近的1間住宅內發現5具屍體，包括1名成人和4名兒童。

德州刑事司法局（Texas Department of Criminal Justice）發言人克拉克（Jason Clark）透過聲明稱，執法人員在喬丹 頓鎮（Jourdanton）找到被害家庭遭竊車輛，並以釘刺帶限制車輛移動，嫌犯羅培茲（Gonzalo Lopez）與警方交火，遭警員開槍擊斃。

克拉克表示，嫌犯手持1把半自動AR-15步槍與1把手槍，據信是在受害家庭的家中取得。沒有警員在這場槍戰中受傷。

羅培茲5月12日在搭乘巴士移監過程中逃跑後，警方持續在德州東部搜索他的蹤跡。

克拉克指出，46歲的羅培茲因一級謀殺罪遭判無期徒刑。他在巴士上掙脫束縛、鋸斷關押他的金屬籠，最後攻擊巴士司機逃跑。

克拉克說：「羅培茲顯然是個殺人凶手，絲毫不重視人命。」當局並未透露受害者身份與年齡。

他表示，被害家庭平常住在休士頓地區，案發地點是他們的度假小屋。