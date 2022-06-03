戴普、赫德法庭戰落幕 不堪瘡疤披露 暫無大片商敢「投資」

強尼戴普和前妻安珀赫德在法庭互揭瘡疤的法律戰1日落幕，兩人短期內可能都不會有新片問世。(美聯社)

賣座電影 「神鬼奇航」(Pirates of the Caribbean)男主角強尼戴普(Johnny Depp)和前妻安珀赫德(Amber Heard)在法庭互揭瘡疤的法律戰1日落幕，業界人士說，兩人演藝生涯前途未卜，因為互損名譽的結果，影迷動向難以捉摸，至少目前沒有大片商敢「投資」傷痕累累的這對前怨偶。

戴普或許希望他「勝訴」可挽回名譽，娛樂圈與法律界專家不以為然，因為在法庭攻防期間，無數電視觀眾已經獲得他家庭內幕的「第一手」細節，名譽損毀程度由觀眾決定。

曾擔任娛樂界律師，現為Puck新聞報導好萊塢消息的貝洛尼(Matthew Belloni)說，兩人都會重返大銀幕，但有沒有大片商會認為現在就雇用他們是「安全」的，要等一段時間才清楚。

戴普雖曾三度獲提名 奧斯卡最佳演員，靠在「神鬼奇航」一片中累積的好評確實不少，但他要在續集中繼續扮演海盜船長的角色，片商已打退堂鼓；赫德本來也是小演員，僅在小片及明年推出的「水行俠」(Aquaman)續集中有戲份。

洛杉磯危機管理專家若斯(Eric Rose)認為，從名譽管理的角度看，前夫妻對簿公堂絕無贏家，「彼此打得遍體鱗傷，大片商要借重他們，比以前更加困難，因為敢聘用的話，可能得罪一大票觀眾。」

表面上，這是誹謗官司，但是法庭上的陳詞，卻集中探討赫德是否確如她所說，曾遭身體攻擊與性凌辱。她親口列舉十幾次遭戴普肉體攻擊，包括一次在澳洲 ，戴普拍神鬼奇航系列電影期間，兩人大吵，戴普中指尖被割掉，赫德則說戴普用酒瓶性侵她。

紐約家庭法律師瓦德(Brett Ward)說，戴普在法庭上承認自己酗酒吸毒，固然可能讓陪審團員覺得這個人可信，但可能陷入另一險境，觀眾心目中對他的印象，就是這些難堪鏡頭，而不再是他在電影中的演技。

瓦德說，「他說是為了孩子才坦白一切。我看完整個審判過程，倒不覺得把家裡的醜事一一翻開來讓大家看，對孩子有甚麼好處。」

瓦德認為，戴普這一仗到底值不值得，要看數年後是否重振名聲了。