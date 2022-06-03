淫魔溫斯坦強暴案上訴 被紐約中級法院駁回 仍判23年

紐約上訴法院的五位法官2日維持初審法官對好萊塢淫魔製片人溫斯坦的強暴定罪，以及23年刑期的判決。(美聯社)

紐約上訴法院的五位法官2日駁回好萊塢淫魔製片人溫斯坦(Harvey Weinstein)的上訴，維持初審法官對強暴定罪的判決，並且維持他獲判的23年刑期；溫斯坦宣稱，初審法官在審判中不公地允許與案情無關的女性出庭作證。

溫斯坦的律師認為，中級法院的裁決令人失望但不意外，表示將繼續向紐約州的最高法院上訴。

曼哈頓 地區檢察官 白艾榮(Alvin Bragg)表示，檢方對裁決感到滿意，維持了具有標誌意義的判決。

70歲的溫斯坦因2006年強迫女助理為他口交和2013年強暴一名女演員，於2020年2月被定罪，但免除了他的一級強暴和兩項性攻擊罪名；在加州監獄服刑的溫斯坦去年被引渡到紐約，等候對他被控2004至2013年期間在洛杉磯 和比佛利山莊攻擊五名女性的審判。

代表兩名提控女性和其他證人的律師表示，維持對溫斯坦的判決令人高興，提控人和證人為了正義而做的犧牲沒有白費，期待追究他在洛杉磯性攻擊的刑事責任。

起訴溫斯坦的前曼哈頓地區檢察官萬斯(Cyrus Vance Jr.)表示，他相信初審法官的判決公正，即使上訴也不會被推翻，「中級法院的裁決歸功於被溫斯坦性侵的受害人，以及她們的勇敢與強有力的證詞。她們距司法程序的結束又近了一步」。

上訴法院對溫斯坦案的裁決時間異乎尋常地長，從去年12月聽取口頭辯論至今將近六個月，辯論期間甚至引發了對溫斯坦的定罪是否成立的質疑，部分法官對初審法官和檢方提出批評，暗示他們可能推翻對溫斯坦的定罪並下令重審，一名法官說，初審法官讓檢方提供更多證人出庭是難以置信的偏見。

但上訴法院的五位法官2日是一致裁決，認為初審法官允許另外三名女性作證，是恰當地行使法官的裁量權。