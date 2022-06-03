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告川普艷星出書 律師竟吞書款被判刑4年

記者張聲肇／綜合報導
替艷星丹尼爾斯（右）告川普的名律師艾維納提（左），因為私吞丹尼爾斯的錢，2日被曼哈頓聯邦法院判處四年有期徒刑。(美聯社)
替艷星丹尼爾斯（右）告川普的名律師艾維納提（左），因為私吞丹尼爾斯的錢，2日被曼哈頓聯邦法院判處四年有期徒刑。(美聯社)

替藝名為「風暴女丹尼爾斯」(Stormy Daniels)控告前總統川普而名噪一時的律師艾維納提(Michael Avenatti)，因為暗吞風暴女的錢，2日被紐約曼哈頓聯邦法院判處四年有期徒刑，另加14.8萬元賠款，並吐回他侵吞丹尼爾斯的29.7萬元。

此一判決讓原本因另一詐騙案已在服兩年半徒刑的艾維納提，蹲牢的時間又多了兩年半。

法官福爾曼(Jesse M. Furman )說，艾維納提在自己的法律事務所快要倒閉的時候，對丹尼爾斯詐取不義之財，實在罪無可逭。

法官藉此警告其他律師，像艾維納提那樣誤入歧途，不但無法擔任律師，連人身自由都不保。

艾維納提2日穿著囚服出庭聆聽宣判。他在法庭上數度哽咽的說，他讓很多人失望，自己實在「失敗得很慘」，「我毀掉了自己的職涯，我的人際關係，我的名譽，對家人、對自己的一生，都造成無法彌補的傷害。」

現年51歲的艾維納提說，2018年2月他願意擔任本名史蒂芬妮‧克利佛(Stephanie Clifford)的丹尼爾斯的律師，因為根本沒人願意替她出頭。由於告川普一仗打得漂亮，他和丹尼爾斯都聲名大噪，「這是當初沒人預料得到的事。」

檢方控告艾維納提私吞書商預付給丹尼爾斯的出書費近30萬元。檢察官威廉斯(Damian Williams)說，艾維納提盜用客戶身分、侵吞客戶錢財，背叛了律師該替客戶利益仗義執言的責任。

法官宣判前的審判庭上，艾維納提的律師提出他最近寫給丹尼爾斯的信，對她「真誠的道歉」，希望法官寬恕、減刑，但檢方回應說，僅就詐騙罪而言，仍應讓他多服幾年刑，因為他的道歉，不是針對自己「實際上的罪行。」

檢方引述交叉質詢時，艾維納提對丹尼爾斯尖酸刻薄、毫不留情的言語譏諷，例如難搞、瘋子、婚姻和家庭不睦，說「被告當然有權自我辯解，但他沒資格接受表現出後悔的好處。」

風暴 詐騙 川普

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