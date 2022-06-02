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惡作劇惹禍？10歲童揚言槍擊 遭囚21天「天天哭」

編譯洪毅／綜合2日電
德州小學大規模槍擊案才過沒幾天，佛羅里達州一名10歲男童、小學五年級學生馬奎茲（右）28日就因涉嫌發簡訊威脅發動大規模槍擊被捕。（取材自推特）
德州小學大規模槍擊案才過沒幾天，佛羅里達州一名10歲男童、小學五年級學生馬奎茲（右）28日就因涉嫌發簡訊威脅發動大規模槍擊被捕。（取材自推特）

來自佛州的10歲男童馬奎茲(Daniel Marquez)上月28日因揚言槍擊學校而遭到逮捕；馬奎茲的律師莫洛伊(Douglas Molloy)說，法官現在下令將馬奎斯關押在少年拘留所21天，讓他「整日以淚洗面」；莫洛伊還說，馬奎茲的言論屬於「因興奮而開的五年級式玩笑」，質疑高調處理的正當性。

亂發訊息 朋友父親檢舉

莫洛伊接受英國「每日郵報」訪問時表示，馬奎茲向朋友發出揚言槍擊學校的訊息，被朋友的父親看到報警之後，警方到場將馬奎茲上銬帶走；儘管馬奎茲當時的律師否認他造成威脅，但是法官不採信，裁示關押在少年拘留所21天，這讓馬奎茲「整日以淚洗面」。

馬奎茲當天向朋友發出三則訊息，第二則的內容包括「我買了這個：」的文字及四支步槍的照片，第三則的內容包括「為『水之日』最好準備吧」；水之日是指馬奎茲就讀的愛國者小學(Patriot Elementary School)學年最後一天舉辦的水上活動。

莫洛伊表示，馬奎茲「很不幸地」在訊息中提到步槍，但這只是一種玩笑，是「五年級式的幽默」，重點在於傳達他對暑假前的水上活動的興奮，考慮到這些前後脈絡，馬奎茲的訊息與校園槍擊「沒有關聯」，其內容「有點被斷章取義」。

德州慘案才發生 引關注

就在馬奎茲訊息發出的四天之前，德州烏瓦德(Uvalde)才發生19名學童、兩名教師喪生的羅布小學槍擊案；莫洛伊表示，他不確定馬奎茲是否聽聞德州的槍擊事件，但是「如果沒有這起悲劇，馬奎茲的作為是否會遭到如此高調的處理」，是個值得思考的問題。

莫洛伊表示，馬奎茲在校表現優異，還是一名童軍，其從事房仲業的父親是曾經駐守伊拉克的退伍軍人，目前情緒激動而不願受訪；而他自己將與佛州檢方保持聯繫，確保馬奎茲盡早重獲自由，讓人生不致發生變化。

佛州李郡(Lee County)警局在逮捕馬奎茲後表示：「虛假的威脅會造成真實的後果。」警長馬塞諾(Carmine Marceno)則說，在證明為非之前，一切威脅都會視為是真實，「不論年齡，扣下板機造成的後果都是一樣的。」

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