奧克拉荷馬醫院槍案5死 兇手攜2把槍、估近40歲

奧克拉荷馬州土耳沙娜塔麗醫療大樓1日下午發生槍案後，警方封鎖現場；包括槍手在內，這起槍案至少造成五人死亡。(美聯社)

美國奧克拉荷馬州 土耳沙市（Tulsa）一所醫院今天爆發槍擊 案，死亡人數增至5人，包括槍手。警方說，槍手犯案後自殺身亡，估計他的年齡介於35歲到40歲，犯案動機有待釐清。

德州一所小學上周發生奪走21名師生性命的大規模槍擊案，受害者家屬正陸續安葬親人，此刻又爆發新案。

警方表示，奧克拉荷馬州醫院槍擊案的凶嫌持有步槍和手槍，他在攻擊聖方濟各 醫院（St. Francis Health System）院區時喪命。

土耳沙警察局副局長達雷希（Eric Dalgleish）說：「現有4名平民喪生，1名槍手死亡，警方目前認為是自殺。」

奧克拉荷馬州土耳沙娜塔麗醫療大樓1日下午發生槍案後，警方封鎖現場；包括槍手在內，這起槍案至少造成五人死亡。(美聯社)

他說，警方接到緊急電話通報槍手闖入聖方濟各醫院附屬診所2樓後立即出動，在槍手行凶中的情況下，於大樓內一層一層、一間一間搜查。

警察隊長梅倫伯格（Richard Meulenberg）稍早說，警方把醫院院區視為「災難性現場」來處理，且有多人受傷。目前不清楚還有多少人可能受到波及。

根據白宮聲明，總統拜登已聽取此案簡報，政府也已向當地官員提供支援。

住在案發診所附近的法務助理布克納（Elizabeth Buchner）說，她聽到直升機和醫院方向傳來更大聲的騷動後就衝出屋外。

43歲的布克納接受法新社電話訪問時說：「這是我一輩子在一個地方看過最多執法人員的一次。」她目擊戰術小組衝進一棟樓裡，形容警方因應行動「迅速有力」、「毫不猶豫」。

路透報導，達雷希說，警方下午接獲報案電話3分鐘後就抵達聖方濟各醫院，循槍聲來到娜塔麗醫療大樓（Natalie Medical Building）2樓，5分鐘後發現受害者和槍手。

警方還表示，目前在調查辨明凶嫌身分，估計他的年齡介於35歲到40歲之間，犯案動機有待釐清。