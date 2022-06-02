我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

奧克拉荷馬醫院槍案5死 兇手攜2把槍、估近40歲

國家情報總監最新報告：查處中國間諜 不得歧視華裔

奧克拉荷馬醫院槍案5死 兇手攜2把槍、估近40歲

中央社華盛頓／土耳沙1日綜合外電報導
奧克拉荷馬州土耳沙娜塔麗醫療大樓1日下午發生槍案後，警方封鎖現場；包括槍手在內，這起槍案至少造成五人死亡。(美聯社)
奧克拉荷馬州土耳沙娜塔麗醫療大樓1日下午發生槍案後，警方封鎖現場；包括槍手在內，這起槍案至少造成五人死亡。(美聯社)

美國奧克拉荷馬州土耳沙市（Tulsa）一所醫院今天爆發槍擊案，死亡人數增至5人，包括槍手。警方說，槍手犯案後自殺身亡，估計他的年齡介於35歲到40歲，犯案動機有待釐清。

德州一所小學上周發生奪走21名師生性命的大規模槍擊案，受害者家屬正陸續安葬親人，此刻又爆發新案。

警方表示，奧克拉荷馬州醫院槍擊案的凶嫌持有步槍和手槍，他在攻擊聖方濟各醫院（St. Francis Health System）院區時喪命。

土耳沙警察局副局長達雷希（Eric Dalgleish）說：「現有4名平民喪生，1名槍手死亡，警方目前認為是自殺。」

奧克拉荷馬州土耳沙娜塔麗醫療大樓1日下午發生槍案後，警方封鎖現場；包括槍手在內，...
奧克拉荷馬州土耳沙娜塔麗醫療大樓1日下午發生槍案後，警方封鎖現場；包括槍手在內，這起槍案至少造成五人死亡。(美聯社)

他說，警方接到緊急電話通報槍手闖入聖方濟各醫院附屬診所2樓後立即出動，在槍手行凶中的情況下，於大樓內一層一層、一間一間搜查。

警察隊長梅倫伯格（Richard Meulenberg）稍早說，警方把醫院院區視為「災難性現場」來處理，且有多人受傷。目前不清楚還有多少人可能受到波及。

根據白宮聲明，總統拜登已聽取此案簡報，政府也已向當地官員提供支援。

住在案發診所附近的法務助理布克納（Elizabeth Buchner）說，她聽到直升機和醫院方向傳來更大聲的騷動後就衝出屋外。

43歲的布克納接受法新社電話訪問時說：「這是我一輩子在一個地方看過最多執法人員的一次。」她目擊戰術小組衝進一棟樓裡，形容警方因應行動「迅速有力」、「毫不猶豫」。

路透報導，達雷希說，警方下午接獲報案電話3分鐘後就抵達聖方濟各醫院，循槍聲來到娜塔麗醫療大樓（Natalie Medical Building）2樓，5分鐘後發現受害者和槍手。

警方還表示，目前在調查辨明凶嫌身分，估計他的年齡介於35歲到40歲之間，犯案動機有待釐清。

奧克拉荷馬州 方濟各 槍擊

上一則

又傳槍殺 奧克拉荷馬醫院至少5死 槍手疑自殺

下一則

40年前行刺總統雷根未遂 辛克利無條件獲釋

延伸閱讀

又傳槍殺 奧克拉荷馬醫院至少5死 槍手疑自殺

又傳槍殺 奧克拉荷馬醫院至少5死 槍手疑自殺

世界晚報╱奧克拉荷馬醫院濫射 至少5死 傷亡還在上升

世界晚報╱奧克拉荷馬醫院濫射 至少5死 傷亡還在上升
奧克拉荷馬醫院傳槍擊 至少5死、槍手身亡

奧克拉荷馬醫院傳槍擊 至少5死、槍手身亡
紐約水牛城超市槍手被起訴 罪名為一級國內恐怖攻擊

紐約水牛城超市槍手被起訴 罪名為一級國內恐怖攻擊

熱門新聞

美國大型零售業者面臨積累太多庫存、導致倉儲成本增加的困境。(美聯社)

美大型零售商急出清庫存 可能祭出超優惠折扣

2022-05-29 16:57
德州羅布小學教師賈西亞在日前的校園槍案中殉職，親戚表示她的丈夫也因過度悲傷去世。（美聯社）

德州女師護童殉職 夫2天後離世 親友：失摯愛心碎而死

2022-05-26 19:51
美國西維吉尼亞州查爾斯頓（Charleston）一場派對上，一名男子手持AR-15步槍朝人群開火，所幸一名參加派對的女子反應快，立即拔槍將其擊斃。圖為AR-15步槍示意圖。（Getty Images）

西維州男持步槍闖派對開火 她秒拔槍將其擊斃

2022-05-28 03:32
德州一所小學24日發生槍擊案、造成至少18名學童和3名成人喪命，18歲槍手拉莫斯在與警方交火過程中遭擊斃，其母親卻聲稱他「不是一個暴力的人」。(Getty Images)

闖德州小學釀21死 18歲槍手母親：他不是個暴力的人

2022-05-25 20:39
馬斯克對遠距工作似乎不甚認同，已要求員工回辦公室工作，並要不服者自行離開特斯拉。 路透

馬斯克下最後通牒 特斯拉主管回來上班否則離職

2022-06-01 08:42
物價高漲，租金太貴，又買不起房子，調查指有四成成年子女已搬回老家與父母同住。(美聯社)

租金、房價齊漲 歸巢族大增 家長養老計畫受影響

2022-05-29 22:52

超人氣

更多 >
馬斯克下最後通牒 特斯拉主管回來上班否則離職

馬斯克下最後通牒 特斯拉主管回來上班否則離職
強尼戴普勝訴 安珀赫德因毀謗須賠償1500萬元

強尼戴普勝訴 安珀赫德因毀謗須賠償1500萬元
奧克拉荷馬醫院傳槍擊 至少5死、槍手身亡

奧克拉荷馬醫院傳槍擊 至少5死、槍手身亡
CNN：今夏出遊要有諸事不順的心理準備

CNN：今夏出遊要有諸事不順的心理準備
拜登前媳婦回憶錄：得知夫外遇嫂嫂 震驚但沒心碎

拜登前媳婦回憶錄：得知夫外遇嫂嫂 震驚但沒心碎