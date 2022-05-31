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世說新聞／買槍審核沒用？這15起大屠殺都是合法槍所為

德州羅布小學槍案 首位罹難孩童下葬 民眾穿紫衣哀悼

中央社／烏瓦德31日綜合外電報導
德州槍案10歲罹難女童賈沙下葬。（路透）
德州槍案10歲罹難女童賈沙下葬。（路透）

飽受創傷的美國德州烏瓦德鎮（Uvalde）今天開始安葬校園槍擊案遇害的19名小學孩童。這起槍案讓這座小而緊密的城鎮在悲憤中團結在一起。

法新社報導，10歲罹難女童賈沙（Amerie Jo Garza）的遺體安放在一具銀色棺木中，由6名身穿白襯衫，胸前配戴紅色康乃馨的抬棺者抬入聖心天主教堂（Sacred Heart Catholic Church）。

葬禮開始前，哀悼的民眾聚集在教堂外，現場還有大批警力駐守，一些民眾在對街身穿代表羅布小學（Robb Elementary School）的紫色服裝。

另一名同為10歲的女童羅德里格斯（Maite Yuleana Rodriguez）將於今天稍後安葬。接下來兩周內，人口1萬6000人、居民多為羅馬天主教派的烏瓦德鎮陸續安排葬禮，除罹難學童外，還有2名遇害的教師。

德州槍案10歲罹難女童賈沙下葬。（美聯社）
德州槍案10歲罹難女童賈沙下葬。（美聯社）

根據烏瓦德鎮兩間殯儀館的網站訃聞內容，羅德里格斯是一名模範生，熱衷於瞭解鯨魚和海豚，夢想將來能成為一名海洋生物學家。賈沙被人們銘記為甜美、時髦且有趣的女孩，且熱愛游泳和繪畫。

據路透報導，遇害的44歲的教師米瑞列絲（Eva Mireles）和48歲的賈西亞（Irma Garcia）以及槍案發生2天後心臟病發不治的賈西亞丈夫、50歲的荷塞（Jose Garcia）。賈西亞夫妻的聯合葬禮安排於明天舉行，兩人在高中相識，育有4個孩子。

社會哀悼之際，警方的反應也引發憤怒，5月24日悲劇發生以來，警方因為花了一個多小時才制伏槍手遭到外界猛烈批評，德州公共安全局局長麥克洛（Steven McCraw）已承認這是「錯誤決定」。

其中一名年幼罹難者的曾祖父，在花圈和花束包圍的白色十字架紀念地點附近斥責警方。

78歲的蒙蒂梅耶（Ruben Mata Montemayor）悲傷地說：「他們可以跟我說，『喔，我們犯錯了，我們做了錯的決定』。但我的曾孫女不會回到我身邊了。」

根據非營利研究組織「槍枝暴力檔案」（Gun Violence Archive）網站，28日到30日晚間，全美至少有132人淪為槍下亡魂，另有329人受傷。

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