烙印在心裡的槍傷：槍擊案後「集體創傷危機」怎麼解？

（美聯社）

「這是一個你不能停止思考暴力的時代......」在一個月之內美國經歷了水牛城槍擊 案、南加州教會槍擊事件、羅布小學槍擊案等多起大型攻擊事件，造成多人死亡。這些案件不只帶給罹難者與家屬強烈的悲痛，大量的媒體報導與社群 討論，也引發美國社會強烈的不安。然而，在這樣的情況下，我們能做些什麼呢？近期《洛杉磯時報》等媒體也進行相關報導，討論觀看這些報導可能造成的心理創傷危機，以及該如何緩解。

報導寫道，在過去的幾周裡，人們幾乎沒有空間先好好處理一場悲劇，然後再接受另一場悲劇。人們沉浸在害怕、憤怒、不知所措、沮喪，或甚至是麻木的情緒中。此外，由於這些攻擊事件許多受害者來自非裔、拉丁裔和亞裔 社群，也導致了許多少數族裔成員們即使並不親身處於第一現場，而是從遠方目睹死亡新聞，也可能感覺到痛苦與危險，彷彿災難就發生在他們身邊。

「每個標題、導言、照片或影片都可能會對讀者們產生身體上的感覺——藉由閱讀新聞上的大型槍擊案，從水牛城、拉古納伍茲、到烏瓦德，我們正在經歷的事情，其實叫做『繼發性創傷』（secondary trauma）與『集體創傷』（collective trauma）」而當我們的身體向我們發出訊號時，就應該要開始注意了。

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什麼是集體創傷？什麼是繼發性創傷？

臨床心理學家薩馬里帕（Manuel Zamarripa）與佩雷斯（Oscar Fernando Rojas Perez）指出，所謂的「集體創傷」（collective trauma），指的是對遭遇到可怕事件之後的心理反應，並且可能影響整個社群。

「集體創傷就是一種心理的反應／回應，來對應一種悲劇或糟糕的事件。舉例來說，在烏瓦德和水牛城事件中，這種創傷的經驗被同一群人所共享，並且會擴大影響到整個社群，例如拉丁裔或其他少數族裔。此外，集體創傷也與個人創傷（individual trauma）有所不同，因為集體記憶往往會保存的比個別倖存者的生命還要久，也會被這些社群成員持續記得，即使事件發生的當下他們正在遠處、或根本不處於同一個時空當中。」

「然而必須要注意的是，這些事件發生當下親身遭遇的倖存者，他們所認知到的創傷事件，可能會與這些集體創傷的記憶者有所不同，事件的敘事與結構都因人而異。此外，對一個社群來說，如果創傷與該社群之間的身分認同越是強烈有關，那麼集體創傷的程度就會越加深刻。」

另一名臨床心理學家、同時也是亞裔美國心理學協會主席阿敏（Anjuli Amin）則指出，我們經常在急救人員、醫療人員身上看到繼發性創傷（secondary trauma）。研究也證實，藉由大量暴露在媒體報導的創傷事件下，會導致觀眾感到焦慮、無助感和巨大的恐懼感。「它會影響到我們所有人，尤其是現在的社會，要擺脫持續放送的新聞報導周期是相當困難的。」阿敏解釋。

非裔心理學者森-沃克（Amanda Seon-Walker）表示，當大規模槍擊事件不斷地發生時，真的可以影響一個人的世界觀。「他們會開始思考：『我的世界到底發生了什麼事情？ 」、「世界真的像我想像的這樣安全嗎？」」又尤其，

「如果攻擊是針對長得像我的人，那麼，『這對我來說代表什麼？那些人對長得像我的人有什麼看法？如果我們總是這樣遭到殺害，代表我們的生命是如此一文不值嗎？」

這也會導致這些特定族裔與社群的人對社會充滿疑問，擔憂自己可能就是社會中的「可消耗品」，並強烈感知到自己無法控制自己的生活。

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個案與心理師身上遭遇哪些經歷？

薩馬里帕（Zamarripa） 和佩雷斯（Rojas Perez）分享，近期因為這些事件來接受治療的個案們，多次表達了他們對送孩子上學的恐懼。他們說，自己想為孩子購買防彈背包或防彈背心。個案也分享了被針對的受攻擊感覺，「尤其是我們負責的一些無證移民個案。他們本來就長期在與被政府驅逐出境的恐懼戰鬥著。」

他們提到，痛苦與創傷通常不僅僅是因為單次攻擊事件而引發的傷害——這些個案們突然冒出來詢問、看似很存在主義的哲學問題——「我是誰？我們是怎樣的美國人？未來會發生什麼事？我在自己的人生中到底扮演怎樣的角色？」事實上並不是從槍擊事件後才開始的，而是他們每天都不斷背負著的沉重自問，只不過在槍擊事件發生後，更強化了他們對於自我存在的懷疑與無力。

這些事件，當然也對這些治療師們本身造成了影響。阿敏回憶，在事件發生當下，和大多數的美國民眾一樣，「我最初感到震驚、悲傷和擔憂。緊接著我開始閱讀各種和槍擊案有關的新聞報導，包括事件細節、網友留言、新聞評論。然後我開始感到麻木，有一段時間我很難感知到其他情緒，我處於一種非常消極的心態。」

「後來我發現，那就是一個必須要停下來『檢查引擎燈』的時刻——最有效的就是當下與我自己的社群建立聯繫，回家和父母一起喝茶、跟同事討論我的感受、並為自己的工作設定界限，確保我回到家的時候可以把工作暫時隔離在門外。」

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如何調適集體創傷危機？

阿敏給讀者的第一條建議是「遠離新聞媒體。」

她說，「我們的身體不是為了要承接源源不絕的壓力與焦慮而生的，我們的身體與心智還無法承受這些，必須要找時間斷開連結。我總是鼓勵大家從小事開始著手——能不能先從一天關掉2分鐘的螢幕、通知開始練習？如果你今天能夠維持2分鐘，下周就可以推進到5分鐘。持續練習，幫助我們建立更常久的習慣。」

第二個建議則是嘗試感知自己的情緒與想法。「寫日記、說出來都是很好的練習方法，或者去運動，這也是避免情緒累積的方式。」因為一旦我們處理了自己的情緒，就可以更容易地進入該如何採取行動的討論中。

第三個建議則是從小處著手，替生活拿回掌控權。「或許我們無法解決世界上更大的問題，但我們依然可以做一些符合我們價值觀並能力所及的事。關心你的鄰居，為同事買咖啡，替某人守門。這些我們能做到的小事，在困難時期卻有可能支撐彼此走很長的一段路。」

第四個建議是如果有任何生理症狀，尋求醫療協助。「當你開始出現『侵入性症狀』（intrusive symptoms），例如無法控制腦中不斷閃回痛苦的圖像、想法或記憶；與創傷內容相關的惡夢；失眠、恐慌症狀或心臟病問題，都應該尋求醫療協助。」

最後，薩馬里帕提到，「有時候人們會鼓勵別人『別讓它打敗你、別讓它占你便宜，你應該要持續前進。』但不應該忘記的是，這些傷害是有毀滅性的，尤其當這些傷害連結到龐大的種族歷史。」

「當你感到憤怒或是悲傷，請理解這都是很正常的，這些鮮明的感受，我們不需要總是在當下就徹底了解它們。這本來就是悲傷與創傷的作用。」