我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台AT-3教練機高雄岡山墜毀 1少尉飛官殉職

怕踩俄國紅線 拜登：不會給烏射程達俄的武器

紐約教堂被盜 200萬元聖物失竊 天使雕像被斬首偷走

編譯周芳苑／綜合30日電
紐約市一座天主教堂的祭壇遭竊賊破壞(如圖左)，盜走價值200萬元的黃金聖物，天使雕像的頭部(如圖右)也被取走。(美聯社)
紐約市一座天主教堂的祭壇遭竊賊破壞(如圖左)，盜走價值200萬元的黃金聖物，天使雕像的頭部(如圖右)也被取走。(美聯社)

紐約市一座天主教堂日前發生重大竊案，警方稱竊賊從祭壇偷走價值200萬元的黃金聖物，並取走天使雕像的頭部。

這起盜竊案發生時間大約在26日下午，地點是布魯克林西北部社區公園坡(Park Slope)的聖奧古斯丁羅馬天主教堂(St. Augustine’s Roman Catholic Church)，人稱為「巴黎聖母院」(Notre Dame)。

事發時教堂因施工而關閉。教堂牧師指出，安全系統攝像機的攝像紀錄檔案也被盜走。

布魯克林教區(Diocese of Brooklyn)指稱這項盜竊是「不尊重和仇恨的公然罪行」。

教區說，小偷穿越金屬保護層，偷走一座1890年代教堂開幕時的聖幕(tabernacle)。

警方和教區說，該聖幕是裝有聖餐物品的盒子，由18克拉黃金製成，飾有珠寶，價值200萬元；教區稱，該聖幕具有歷史和藝術價值，無可替代。

根據教堂網站，該聖幕建於1895年， 之後曾於1952年、2000年二度翻修，被描述為「傑作」，是全美最昂貴的聖幕之一，由專屬安全系統保護，安全系統包括電子防盜保險箱、和完整包圍聖幕的一吋厚鋼板。

教區指出，聖幕兩側的天使雕像被斬首並摧毀，此外，神父平日準備彌撒時使用的聖器室內也被闖入，保險箱被打開，保險箱內空無一物。

「聖餐」(Holy Eucharist ,被奉為基督身體的麵包)從聖幕中被取出並被扔在祭壇上。

聖奧古斯丁教堂牧師圖米諾(Frank Tumino)透過網站聲明說，聖幕是教堂除了禮拜之外的焦點，盛載著「基督的身體」(Body of Christ)，被遞送給生病和返家的人；竊賊進入美麗教堂最神聖的空間並煞費苦心闖入安全系統，這是有欠尊重的行為，令人髮指。

保險 天使 布魯克林

上一則

刷牙、開車都累...Omicron嚴重後遺症 患者渾身無力

延伸閱讀

國殤日艦隊周 紐約州長霍楚矢言保障退伍軍人

國殤日艦隊周 紐約州長霍楚矢言保障退伍軍人
劉醇逸角逐紐約第16選區州參議員

劉醇逸角逐紐約第16選區州參議員
國殤日周末 紐約7人遭槍擊 2人搶救無效死亡

國殤日周末 紐約7人遭槍擊 2人搶救無效死亡
MLB／學長不放水 大谷翔平17打席沒安打

MLB／學長不放水 大谷翔平17打席沒安打

熱門新聞

18歲槍手拉莫斯(Salvador Ramos)。圖取自推特

德州小學槍擊案至少21死 18歲槍手先殺祖母再作案 已被擊斃

2022-05-24 21:03
美國大型零售業者面臨積累太多庫存、導致倉儲成本增加的困境。(美聯社)

美大型零售商急出清庫存 可能祭出超優惠折扣

2022-05-29 16:57
印第安納州華沙市牧師洛威遭指控曾性侵一名女教友。(美聯社)

「你奪走我16歲童貞」牧師佈道時 她挺身指控性侵

2022-05-25 01:31
德州羅布小學教師賈西亞在日前的校園槍案中殉職，親戚表示她的丈夫也因過度悲傷去世。（美聯社）

德州女師護童殉職 夫2天後離世 親友：失摯愛心碎而死

2022-05-26 19:51
美國西維吉尼亞州查爾斯頓（Charleston）一場派對上，一名男子手持AR-15步槍朝人群開火，所幸一名參加派對的女子反應快，立即拔槍將其擊斃。圖為AR-15步槍示意圖。（Getty Images）

西維州男持步槍闖派對開火 她秒拔槍將其擊斃

2022-05-28 03:32
示意圖。Photo by Chang Duong on Unsplash

萬物齊漲薪水不夠用 女老師每個月賣血漿貼補家用

2022-05-23 12:10

超人氣

更多 >
S媽怒汪小菲「他真的太讓我傷心」 袒護前女婿有苦衷

S媽怒汪小菲「他真的太讓我傷心」 袒護前女婿有苦衷
美股拋售已盡？這位投資長：只打一隻腳、等待紮實恐慌

美股拋售已盡？這位投資長：只打一隻腳、等待紮實恐慌
德州血案才過幾天 佛州10歲男童涉威脅發動大規模槍擊

德州血案才過幾天 佛州10歲男童涉威脅發動大規模槍擊
汪小菲爆大S「長期服用違禁藥物」 離婚時間點曝光

汪小菲爆大S「長期服用違禁藥物」 離婚時間點曝光
沈殿霞愛女繼承亡母遺產 數字上漲鄭欣宜發聲了

沈殿霞愛女繼承亡母遺產 數字上漲鄭欣宜發聲了