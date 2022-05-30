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「要怪你…」共和黨德州聯邦參議員克魯茲 被逼問為何拒限槍

記者胡玉立╱綜合報導
共和黨籍德州聯邦參議員克魯茲。(美聯社)
共和黨籍德州聯邦參議員克魯茲。(美聯社)

德州共和黨聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)27日晚間在休士頓一家餐館用餐時，遭一名男子當面質問「為什麼在19名孩子死了之後，還要前來參加(全國槍枝協會)大會？」在數小時之前，擁槍立場堅定的克魯茲甫於全國槍枝協會(NRA)大會上發表演講，拒絕限槍提案。

社群媒體流傳的一段視頻顯示，一男子在休士頓Uptown Sushi餐廳裡，先要求與克魯茲合照，然後試圖說服克魯茲支持擴大槍枝銷售背景調查，並大聲詢問：「為什麼你不能支持這個國家更嚴格的槍枝法律？」

克魯茲向男子表示，他的加強學校安全法案將有助防止烏瓦德鎮(Uvalde)那樣的學校槍擊事件，他還說：「你把無知和仇恨結合在一起，你不知道你在說什麼。」當兩人之間的對話緊張氣氛升高時，克魯茲不動如山地站在男子面前，幾秒鐘後，男子被安全人員拉走時，不斷對克魯茲說：「要怪你！(That's on your hands！)要怪你！克魯茲，要怪你！」克魯茲稍後向他揮揮手，坐回餐桌旁。

這名男子後來被確認名叫埃爾南德斯(Benjamin Hernandez)；39歲的他自稱Indivisible Houston董事會成員，該自由派傾民主黨組織宗旨是要求民選官員對其行為負責。

德州羅布小學屠殺案發生三天後，NRA年度大會27日仍依計畫在休士頓舉行，前總統川普、克魯茲等與會者譴責德州校園槍擊案，但仍堅稱修法與限槍並非解決之道，他們呼籲加強學校安全或心理健康檢查，並對所謂民主黨「拿走武器的陰謀」發出警告。

非營利政治遊說及選舉經費追蹤網站Open Secrets引用聯邦選舉委員會2021年數據指出，克魯茲公職生涯中，槍枝權利組織為其競選或政治行動委員會提供政治獻金逾44萬2000元，是1989年至2020年間所有議員中最高者。

克魯茲 德州 休士頓

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