眾院議長波洛西82歲丈夫 在加州酒駕被捕
每日郵報(DailyMail.com)報導，眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)82歲的丈夫保羅·波洛西(Paul Pelosi)於28日晚間在加州納帕谷(Napa Valley)因酒駕被捕，酒測值逾0.08%。
保羅先是在28日晚間11時44分遭加州公路巡警(California Highway Patrol)逮補；他被指控犯下兩項罪名「酒精或藥物等影響之危險駕駛」(DUI)，以及在血液酒精濃度超過0.08%的情況下開車，並於29日凌晨4時13分被送進納帕郡監獄(Napa County Jail)。
據稱繳交5000元保釋金後，保羅已被釋放；至於被捕時議長是否也在一旁，警方當時並未說明。
不過波洛西29日在羅德島州布朗大學(Brown University)畢業典禮發表演說時，隻字未提此事；但根據議長發言人之前的聲明，波洛西並不喝酒。
波洛西夫婦在納帕擁有一座葡萄園，在舊金山和許多地方也都有置產；不過鄰居似乎都對保羅被捕一事不知情，有鄰居聲稱保羅可能是去參加納帕谷Bottle Rock的音樂節。
波洛西夫婦的葡萄園位於金芬黛巷(Zinfandel Lane)，座落於納帕河(Napa River)河畔，園內還設置網球場；鄰居們表示，波洛西夫婦兩經常在這裡為許多矽谷高層舉行派對。
另外，夫妻倆的葡萄園雖然不對外開放，但他們也生產葡萄酒到市場上販售。
波洛西過去曾因丈夫在科技公司的投資上謀取大筆獲利而備受質疑和批評；據稱，保羅名下投資的項目眾多，包括搜尋引擎Google的母公司Alphabet和迪士尼(Disney)；另外，保羅還購買數百萬元的Alphabet和蘋果期貨。
去年5月21日，保羅還分別購買了亞馬遜(Amazon)和蘋果的選擇權，兩項皆於今年6月履約到期。
波洛西夫婦自1963年結婚至今，保羅酒駕的消息首先由名人八卦新聞網站TMZ報導。
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