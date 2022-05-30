眾院議長波洛西82歲丈夫 在加州酒駕被捕

眾院議長波洛西(左)去年底與丈夫保羅·波洛西在華府出席活動。(Getty Images)

每日郵報(DailyMail.com)報導，眾院議長波洛西 (Nancy Pelosi)82歲的丈夫保羅·波洛西(Paul Pelosi)於28日晚間在加州 納帕谷(Napa Valley)因酒駕被捕，酒測值逾0.08%。

保羅先是在28日晚間11時44分遭加州公路巡警(California Highway Patrol)逮補；他被指控犯下兩項罪名「酒精或藥物等影響之危險駕駛」(DUI)，以及在血液酒精濃度超過0.08%的情況下開車，並於29日凌晨4時13分被送進納帕郡監獄(Napa County Jail)。

據稱繳交5000元保釋金後，保羅已被釋放；至於被捕時議長是否也在一旁，警方當時並未說明。

不過波洛西29日在羅德島州布朗大學(Brown University)畢業典禮發表演說時，隻字未提此事；但根據議長發言人之前的聲明，波洛西並不喝酒。

波洛西夫婦在納帕擁有一座葡萄園，在舊金山和許多地方也都有置產；不過鄰居似乎都對保羅被捕一事不知情，有鄰居聲稱保羅可能是去參加納帕谷Bottle Rock的音樂節。

波洛西夫婦的葡萄園位於金芬黛巷(Zinfandel Lane)，座落於納帕河(Napa River)河畔，園內還設置網球場；鄰居們表示，波洛西夫婦兩經常在這裡為許多矽谷高層舉行派對。

另外，夫妻倆的葡萄園雖然不對外開放，但他們也生產葡萄酒到市場上販售。

波洛西過去曾因丈夫在科技公司的投資 上謀取大筆獲利而備受質疑和批評；據稱，保羅名下投資的項目眾多，包括搜尋引擎Google的母公司Alphabet和迪士尼(Disney)；另外，保羅還購買數百萬元的Alphabet和蘋果期貨。

去年5月21日，保羅還分別購買了亞馬遜(Amazon)和蘋果的選擇權，兩項皆於今年6月履約到期。

波洛西夫婦自1963年結婚至今，保羅酒駕的消息首先由名人八卦新聞網站TMZ報導。