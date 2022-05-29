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佛州公寓坍塌近1年 10.2億達成和解 避免經年累月纏訟

編譯洪毅／綜合28日電
去年6月24日的佛州「尚普蘭大廈南棟康斗公寓」 倒塌事故，造成98人喪命，相關的法律追訟，糾纏多時；本月27日，遇難者家屬律師與各方達成協議，以10億2000萬元的代價，補償遇難者家屬。(美聯社)
去年6月24日的佛州「尚普蘭大廈南棟康斗公寓」 倒塌事故，造成98人喪命，相關的法律追訟，糾纏多時；本月27日，遇難者家屬律師與各方達成協議，以10億2000萬元的代價，補償遇難者家屬。(美聯社)

去年6月24日的佛州「尚普蘭大廈南棟康斗公寓」(Champlain Towers South Condo)倒塌事故，造成98人喪命，相關的法律追訟，糾纏多時；本月27日，遇難者家屬律師與各方達成協議，以10億2000萬元的代價，補償遇難者家屬及數十名家當盡毀的住戶，以在事件發生屆滿周年前夕塵埃落定，避免可能持續多年的法律訴訟。

遇難者家屬律師27日表示，根據初步協議，這筆逾10億元的和解金將由保險公司、原公寓建造商、原公寓旁新落成的公寓，以及一名來自杜拜、購買原公寓土地的開發商支付；這筆和解金中，近10億元將由遇難者家屬均分，近1億元則將由失去家當的住戶均分。

佛州巡迴法院法官漢茲曼(Michael Hanzman)預計將會正式批准和解協議生效；遇難者家屬及律師則希望能在9月前開始分配和解金。

去年6月24日的佛州「尚普蘭大廈南棟康斗公寓」 倒塌事故，造成98人喪命，相關的...
去年6月24日的佛州「尚普蘭大廈南棟康斗公寓」 倒塌事故，造成98人喪命，相關的法律追訟，糾纏多時；本月27日，遇難者家屬律師與各方達成協議，以10億2000萬元的代價，補償遇難者家屬。(美聯社)

此類大型事故一般來說，都需要耗費三年以上才能達成和解，如果和解不成、進入審判程序，還會更加曠日廢時，因此雙方律師皆表示，對能夠在事件發生屆滿周年之前達成和解而感到萬幸。

去年6月24日發生在佛州瑟夫塞德(Surfside)的「尚普蘭大廈南棟康斗公寓」(Champlain Towers South Condo)倒塌事故，倒塌的建築體最終只有3人生還、98人遇難，還有近40人從尚未倒塌的殘存建築體中逃出。

儘管雙方律師均表示，這是「摧毀整個社區」的「黑天鵝」事件，且這棟建築多年來均存在安全疑慮，但是各方均否認有不當行為造成公寓倒塌。商務部國家標準技術研究所(NIST)正著手調查倒塌的確切原因，但結果需要數年時間才能出爐。

瑟夫塞德所在的邁阿密戴德郡(Miami-Dade)過去是佛州「唯二」要求建築落成40年後需安全檢查的郡之一，而倒塌的公寓屋齡正好屆滿40年；倒塌事件後，佛州頒布新法，全州都需要更嚴格的建築安全檢查，尤其是位處海灘旁者。

去年6月24日的佛州「尚普蘭大廈南棟康斗公寓」 倒塌事故，造成98人喪命，相關的...
去年6月24日的佛州「尚普蘭大廈南棟康斗公寓」 倒塌事故，造成98人喪命，相關的法律追訟，糾纏多時；本月27日，遇難者家屬律師與各方達成協議，以10億2000萬元的代價，補償遇難者家屬。(美聯社)

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