曾扮希特勒男子 深度參與國會暴亂遭定罪 稱「不知內有議員」

深度參與去年1月6日的國會暴動的哈爾-庫薩內利在27日被陪審團定罪。(美聯社)

來自新澤西州 的哈爾-庫薩內利(Timothy Hale-Cusanelli)因深度參與去年1月6日的國會暴亂事件而遭到檢方控罪，有諸多證據顯示，思想激進的哈爾-庫薩內利稱，當時他不知以「首都」為名的國會大廈(United States Capitol)內有兩院議員，但因為此說無法取信陪審團，使他在27日遭到定罪。

國家廣播公司(NBC)報導，檢方指控哈爾-庫薩內利五項罪名，包括妨礙官方程序進行的重罪；檢方在起訴書上說，哈爾-庫薩內利以不堪的方式，意圖妨礙、影響、挫敗國會認證選舉人團選票的程序，且已著手實行之。

哈爾-庫薩內利是否被定罪，必須基於他是「有意」闖入國會大廈、阻止程序進行，而非「無知、錯誤、意外」等原因。

哈爾-庫薩內利在法庭上說，他「感覺自己是個白癡，聽起來也很白癡，而且事實就是如此」，因為「我不知道所謂『首都建築』(Capitol building)，與國會議員的集會建築是同一棟的。」

根據哈爾-庫薩內利在法庭上的說法，他對選舉人團的選票認證程序「密切關注」而且「甚有研究」，但是他並不清楚他在去年1月6日衝入國會大廈、示意後面的群眾跟著一擁而上，還對警衛大呼小叫，協助避免其他暴亂分子被警衛抓住時，他不清楚眾參兩院議員就在這棟建築內集會。

陪審團顯然並未採信哈爾-庫薩內利的說法，於27日認定五項控罪全部成立；承審法官麥克法登(Trevor McFadden)還說，由於哈爾-庫薩內利的證詞「高度可疑」，因此他對加重他的刑期持「開放態度」。麥克法登預計在9月16日宣判哈爾-庫薩內利的刑期。一位陪審團員宣判後告訴CNN說，被告平常滿口髒話或是反猶言論，在此不重要，而是他自己在庭上的供辭，證明他在做「災後控制」，反證他參與了國會暴亂。

事實上，檢方原擬向陪審團提出大量哈爾-庫薩內利在族裔、性別方面思想激進的證據，包括曾經打扮成希特勒等；但是麥克法登並未讓所有內容成為呈堂證供，以避免案件失焦。