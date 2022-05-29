涉國會暴亂 驕傲男孩首領不得保釋

聯邦法官27日拒絕「驕傲男孩」前任主席塔里歐的保釋申請。圖為塔里歐2020年11月14日在華府示威，抗議大選開票結果。(路透)

激進團體「驕傲男孩」(Proud Boys)前任主席塔里歐(Enrique Tarrio)目前正因2021年1月6日國會山莊暴亂事件羈押候審中，日前向法院提出撤銷羈押保釋的聲請，但遭法院駁回；佛羅里達州 聯邦地方法院法官凱利(Timothy Kelly)在27日的裁定中指出，塔里歐擁有相關技能與資源，一旦保釋必會為政府運作帶來威脅。

凱利法官說：「檢方針對塔里歐涉犯行為提出的證據十分有力，已達能使法院形成有罪初步心證的程度，因此保釋或居家監禁等羈押替代措施，不能充分降低塔里歐對社會構成的威脅；且塔里歐擁有充分技能、資源與社群網絡，可能再度計畫類似行動威脅政府合法運作。」

塔里歐的律師哈桑(Nayib Hassan)3月曾表示，現有證據指出塔里歐在1月5日就離開華盛頓特區，1月6日國會山莊暴亂當天根本不在現場，因此能夠據以定罪的證據非常薄弱；然而檢察官 反擊說：「塔里毆即便當天不在場，仍透過社群媒體 在背後遙控操盤，要求支持者不要離開國會大廈，國會陷落後還向支持者說『我們做到了』。」

事實上，檢方之所以這麼肯定塔里歐深度涉案，主要是因為搜到一份「回歸1776」(1776 Returns)的文件，詳細計畫包括「滲透」、「執行」、「分散注意」、「占領」及「靜坐示威」等暴亂手段；資料中寫道，應該召募至少50人，設法闖入七棟政府建築物，同時調度示威民眾「剛好」出現，讓場面看起來像是「沒有經過預先安排」。