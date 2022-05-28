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德州槍案致命錯誤 19警早已待命「怕挨槍」未即刻攻堅

逃過大屠殺 男童卻還對衣服染血、弄丟眼鏡向父母道歉

德州小學槍擊案 當地警方沒衝、還不讓聯邦探員攻進去

編譯周辰陽／即時報導
烏瓦德鎮羅布小學24日發生槍擊案，據稱當地警方告知趕到現場的聯邦執法部門探員等候跟不要進入校園，聯邦探員半小時後決定無視他們的指示、自行尋找槍手。(美聯社)
烏瓦德鎮羅布小學24日發生槍擊案，據稱當地警方告知趕到現場的聯邦執法部門探員等候跟不要進入校園，聯邦探員半小時後決定無視他們的指示、自行尋找槍手。(美聯社)

美國德州烏瓦德鎮羅布小學24日發生槍擊案，據2名聯邦執法部門高層官員說法，前往現場對付兇手拉莫斯的聯邦探員卻被當地警方告知等候跟不要進入校園。直到大約半小時後，聯邦探員們決定無視警方的指示、自行尋找槍手。

據報導，拉莫斯上午11時33分進入校園後不久開槍行兇。NBC新聞引述官員的說法指出，美國海關與邊境保護局（CBP）戰術部門「邊境巡邏隊戰術單位」（BORTAC）與美國移民及海關執法局（ICE）下轄國土安全調查處（HSI）的探員則於12時整至12時15分之間抵達現場，當地執法部門要求他們等候，隨後指示HSI探員幫忙把孩子拉出窗戶。

報導指出，攜帶戰術裝備的BORTAC小組一開始沒有朝著槍手移動。然而，大約30分鐘過去後，聯邦探員選擇出於自願率領校園內的「許多」（stack）警員拿下槍手。

一位了解羅布小學槍擊案應對的邊境巡邏隊消息人士告訴Yahoo News，到場的BORTAC小組敦促當地警方讓他們衝進校舍，「我們被告知等待，我們被告知等了又等，小組想要進去，但你必須了解，CBP不是主導機構，所以他們必須要等，現在看看發生了什麼事」。

德州公安部長麥克勞（Steven C. McCraw）27日表示，當拉莫斯開火至少1個小時之際，烏瓦德聯合獨立學區（Uvalde Consolidated Independent School District）的警察局長阿雷東多（Peter Arredondo）阻擋了至少19名警員攻入羅布小學。麥克勞說，阿雷東多相信拉莫斯已經自行設置路障，且孩子們沒有受到主動威脅。

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