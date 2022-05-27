「拜託立刻派警察」德州小學槍擊案 學生報案紀錄曝光

美國德州尤瓦爾迪市羅布小學24日發生槍擊案，一名4年級女學生撥通報案電話，壓低聲音、偷偷摸摸地懇求，「拜託立刻派警察」。(路透)

紐約時報報導，美國德州 烏瓦德鎮（Uvalde, TX）的羅布小學24日發生槍擊案時，一名4年級的女學生撥通報案電話，她壓低聲音、偷偷摸摸地說，「拜託立刻派警察 」，卻不知道警察其實早就到場了，但他們一直在外面的學校走廊等著，還在那裡待上一個多小時、沒有採取行動。

羅布小學槍擊案兇手拉莫斯上午11時33分進入校園，隨後在111與112號教室行兇，打電話的女學生就身處112號教室內。當她打通報案電話時，拉莫斯已在校園內待上半個小時，她的身邊則是同班同學一動也不動的遺體與大量用過的子彈彈殼。

根據德州公安 部向媒體公布的最新時間線，這位女學生12時03分打通電話，向報案中心的調度員表明身分，悄聲告知自己跟槍手就在教室裡。她在12時10分、13分兩度打電話，12時16分電告有8至9名學生還活著。另一位在111號教室的人於12時19分報案，但在另外一位學生要求下掛斷電話。

女學生12時36分回撥時，調度員告知別掛斷、別出聲，她則報告槍手正朝教室的門開火。她在12時43分與12時47分兩度懇求調度員「拜託立刻派警察」。12時50分可以聽到槍聲響起，12時51分的則非常嘈雜，聽起來像是警員正把孩子們帶出教室。此時，第一個報案的女學生在電話被切斷前已到了外面。

NBC新聞報導，女學生第一次打通報案專線時，多達19名員警已經到達走廊，但他們聽到來自門後方的零星槍聲時停下腳步，現場指揮官則命令他們不要衝向拉莫斯將自己反鎖在內與開火射擊的111與112號教室。德州公安部長麥克勞（Steven C. McCraw）在記者會承認，「這是錯誤決定，沒什麼好說的」。