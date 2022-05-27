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德州槍案致命錯誤 19警早已待命「怕挨槍」未即刻攻堅

編譯陳韻涵／綜合27日電
德州公共安全廳廳長麥克羅27日表示，烏瓦德鎮羅布小學槍擊案發生時，焦急的學生至少打了八通報案電話向警方求援，警方到場後因擔心可能「挨槍」而未積極作為，在外等數十分鐘。(路透)
德州公共安全廳廳長麥克羅27日表示，烏瓦德鎮羅布小學槍擊案發生時，焦急的學生至少打了八通報案電話向警方求援，警方到場後因擔心可能「挨槍」而未積極作為，在外等數十分鐘。(路透)

德州烏瓦德鎮(Uvalde)羅布(Robb)小學槍擊案發生時，焦急的學生至少打了八通報案電話向警方求援；德州公共安全廳官員27日受訪時表示，警方到場後未立即攻堅制伏槍手，因為他們擔心可能「挨槍」。

德州公共安全廳廳長麥克羅(Steven McCraw)表示，18歲槍手拉莫斯(Salvador Ramos)持自動步槍闖進一間四年級的教室後，至少兩名學童打電話報案。

超過45分鐘才破門

 一名女學生24日午後12時3分報案時小聲說：「他在112教室。」這通電話過後逾45分鐘，警方才破門而入。

麥克羅表示，當時在場的學區警長認為拉莫斯被包圍且學童沒有危險，「現在看來絕非正確決策」。

麥克羅說，部分被槍手反鎖在同一間教室的九、十歲學生生還，包括報案的至少兩名學生。

學生在拉莫斯12時許闖進教室，直到警方12時50分破門制伏拉莫斯的40多分鐘期間，至少打了八通報案電話。

一名學生12時16分報案時說，還有八、九名學生活著，時至下一通報案電話21分進線期間，又傳出三聲槍響。

率先報案的女學生12時43分和47分兩度報警，請接線員「馬上派警察來」。

一名男子27日單膝下跪，追思在24日羅布小時濫射案中失去的親人。(路透)
一名男子27日單膝下跪，追思在24日羅布小時濫射案中失去的親人。(路透)

最後一通報案電話後，警察又等了三分鐘才攻堅；但早在槍手11時33分進入校園時，兩名校警就已與槍手駁火，兩人被子彈擦過並尋找掩護；麥克羅說，學生12時3分首次報案時，就已有19名警察在走廊待命。

警方稱怕人質被殺

對於警方到場卻等了近一小時才攻堅，德州公共安全廳發言人奧利瓦雷茲(Christopher Olivarez)26日表示，執法人員應對隨機犯罪槍手的目的是阻止殺戮並保障性命，他供稱警方當時不知道槍手的位置，「若貿然攻堅，警員可能挨槍甚至死亡，而槍手可能趁機殺害人質」。

這番說法招致政界士和受害學生家長撻伐，部分家長在案發當時，因為督促警方行動而遭警方制伏甚至上銬。

家長想衝入救孩子

槍案後釋出的手機錄影畫面顯示，聚在校外的家長拜託警方介入處理並保障孩童安全；卡薩雷斯(Javier Cazares)的九歲女兒賈克琳(Jacklyn)在槍擊案中喪生，他說許多家長「想衝進校園救孩子，卻被警員擋下」。

烏瓦德鎮豎起一座座十字架，紀念在24日羅布小學濫射案中遇難的21名師生。(歐新社...
烏瓦德鎮豎起一座座十字架，紀念在24日羅布小學濫射案中遇難的21名師生。(歐新社)

影片顯示家長拜託全副武裝的警察攻堅救人，或至少讓家長進去救孩子；一位母親質疑警方：「你們是不是怕中彈，我就算沒穿防彈背心也會進場救人。」

1999年科羅拉多州可倫拜高中(Columbine)校園屠殺慘案發生前的舊規範強調，警員在場等霹靂小組到達再攻堅；慘案發生後，執法人員規章載明警員必須緝拿藏匿建築物中的槍手，無需等待霹靂小組馳援，許多警局已訓練警員盡速追捕攻擊者，降低師生傷亡數量。

然而，烏瓦德警局未公開因應隨機犯罪槍手的政策，奧利瓦雷茲26日告訴「華盛頓郵報」，該局政策是「應對並阻止威脅」。

警察 德州 槍擊

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