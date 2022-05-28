塵封逾10年 美南浸信會公布數百名性虐清單 包括牧師、員工、志工

美南浸信會26日晚公布長達205頁的性虐犯名單，並稱有關數百名牧師和其他教會員工的性虐「指控可信」。(美聯社)

華盛頓郵報 (WP)報導，美南浸信會(Southern Baptist Convention，簡稱SBC)26日晚間公布塵封逾10年、長達205頁的性虐犯名單，並稱有關數百名牧師和其他教會員工的性虐「指控可信」。

在第三方獨立機構調查SBC過去20年性虐指控，並於22日公布近300頁的報告，其中最讓人震驚的一項發現是，SBC領袖握有一份施虐者的秘密文件，且似乎未採取任何可讓名單上的人無法繼續坐擁SBC重要職位的行動。SBC新公布的性虐犯名單，則是該教派領袖事後最先採取的關鍵作為之一。

在該名單公布前，SBC律師表示，他們編改倖存者姓名，SBC律師表示，這份資料清單涵蓋已遭刑事定罪與自己承認的虐待者，其中包括牧師、SBC工作人員、教會員工與志工，這些人承認犯下性虐、遭法院定罪或已面臨民事訴訟判決。

這份名單暗示該教派高層早已心知肚明，但另一方面，卻又告訴教徒他們無法列出虐待者名單，因為教派中無階級制度，且各教會獨立運作。

這份名單文件封面寫道：「本文件仍持續更新中。」其中涵蓋逾600個條目、虐待者遭通報日期，以及大多編撰自2007年至2022年間的新聞文章資訊。

「內容尚未完整、未經證實，而且未經適當調查，且不限於美南浸信會。」該文件指出，在2018年6月後，「僅編列遭指控與定罪的性虐犯姓名與法條。」

SBC性虐受害者克里斯塔．布朗(Christa Brown)最早在2004年告訴SBC領袖，她曾被一名年輕牧師施暴，而該名牧師之後輾轉到多州SBC教會服務，她在15年前便警告SBC應建立性虐者名單，以免這些人在各教會輪值。

布朗26日得知當年性虐牧師被列在清單上後，她表示這對倖存者來說意義重大，但這只是最小程度的正義。

SBC執行委員會主席斯萊德(Rolland Slade)表示，這份性虐者清單是SBC處理性虐禍害與教派改革的重要第一步。

SBC執行委員會臨時主席克勞林(Willie McLaurin)則表示，他們期盼這些駭人行動的倖存者能夠找到希望與療癒，各教會將利用這份名單，積極保護弱勢。