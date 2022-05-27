實境秀男星達格爾涉兒童色情 判12年半 被爆青少年就被控性侵

實境秀男明星達格爾涉及下載與散播兒童色情，25日被判刑151個月。(美聯社)

實境秀男明星達格爾(Josh Duggar)涉及下載與散播兒童色情，25日被判刑151個月，相當於12年半左右，但比最高20年的刑期短了約八年。

達格爾除了刑期外，還面臨每項罪狀25萬元的罰款，他的律師蓋爾范德(Justin Gelfand)表示，法官判刑時，撤銷第二項持有兒童色情內容的罪名；他說會持續上訴抗爭。

現年34歲的2021年12月被控罪，他曾為旅遊生活頻道(TLC)系列節目「19個孩子且增加中」(19 Kids and Counting)明星，卻在2019年5月於現已倒閉的車行辦公室電腦下載兒童色情影片。

去年5月，聯邦探員出庭時拿出達格爾電腦裡至少65張兒童色情畫面佐證，另有一段兩分鐘的影片，內容是一名男子對兩名五到十歲的女童施以性暴力。

被告宣稱他被栽贓，因此不認罪。然而，達格爾一位在司法部 任職的親友出庭作證時，指達格爾曾經提及下載兒童色情內容到電腦中，且在專門存放這些影像的硬碟存取路徑增設密碼保護。

達格爾的親友包括他的太太安娜(Anna)、父親鮑伯(Jim Bob)和姊妹喬伊-安娜(Joy-Anna)當天也在法庭聆聽判決結果。

「紐約郵報」娛樂版「第六頁」(Page Six)報導，達格爾之前就曾涉及性醜聞案件，他還在青少年時被控對五名未成年少女施以性暴力。