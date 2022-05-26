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德州槍擊／勇師殉職 女兒悼：沒了您 日子怎麼過

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德州小學槍擊／勇師殉職 女兒悼：沒了您 日子怎麼過

中央社／德州烏瓦德25日綜合報導
羅布小學教師米瑞列絲，在槍手衝進教室後試著保護學生而死。（路透）
羅布小學教師米瑞列絲，在槍手衝進教室後試著保護學生而死。（路透）

賈西亞和米瑞列絲來說，在德州烏瓦德（Uvalde）羅布小學（Robb Elementary School）教4年級是畢生樂事，這是一份作育英才、保護學子安全的工作。

警方向家屬表示，賈西亞（Irma Garcia）和米瑞列絲（Eva Mireles）昨天在槍手衝進教室後試著保護學生而死。槍手把門封住後持半自動步槍掃射，造成19名年僅9、10歲的學童喪命，另有多人受傷。

賈西亞的外甥馬蒂內茲（John Martinez）在推特寫道：「她死的時候緊抱學生，試著保護他們。他們不僅是她的學生，也是她的孩子。」

另一名老師米瑞列絲的女兒則在臉書寫下對媽媽的敬意：「沒有了您，我不知道日子該怎麼過下去，但我會照顧好爸爸，照顧好我們的狗，也會永遠述說您的名字，讓您永遠不被忘記：伊娃．米瑞列絲（Eva Mireles），羅布小學四年級老師，她無私地跳到學生前面，救了他們的性命。」

46歲的賈西亞生前曾獲她奉獻一生任教的羅布小學選為「年度教師」，2019年還曾進入德州三一大學（Trinity University）聖安東尼奧（San Antonio）地區傑出教學獎決選名單，當時她任教於三年級，專長是社會研究以及英語語言藝術與閱讀（English Language Arts and Reading, ELAR）。

這個學年開始前，賈西亞還在校區網站上寫道：「我很興奮，已經準備好要開始這個新學年了」。這位畢生奉獻於教學的老師，曾說她熱愛和結縭24年的夫婿一同烤肉。

米瑞列絲則熱愛跑步與登山等戶外活動，她的夫婿是警察

46歲的賈西亞生前曾獲她奉獻一生任教的羅布小學選為「年度教師」。（路透）
46歲的賈西亞生前曾獲她奉獻一生任教的羅布小學選為「年度教師」。（路透）

賈西 德州 警察

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