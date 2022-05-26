亞州交警攔檢超速 查獲50萬顆芬太尼 2女被捕

被捕的兩名女子分別為31歲的瑪莎·羅培茲(右)和30歲的塔妮雅·索利斯(左)。(美聯社)

亞利桑納州 警方指出，兩名女子23日駕駛一輛多功能車(SUV )行經10號州際公路時，因為超速被攔下；警方接著查獲車上載有50萬顆芬太尼，兩名女子當場遭到逮補。

被捕的兩名女子分別為31歲的瑪莎·羅培茲(Martha Lopez)和30歲的塔妮雅·索利斯(Tania Luna Solis)，皆被指控犯下持有和販售非法藥物；此外，車上當時還有兩名兒童，目前已被送往兒童保護局安置。

兩人是在距離鳳凰城50哩的卡薩格蘭德市(Casa Grande)遭遇臨檢，查獲的芬太尼被裝在膠囊的藥罐，車上同時查獲一把手槍和大筆現金。

發現這批非法藥物的是一隻名為杜茲(Deutz)的警犬，據稱牠前陣子才被響尾蛇咬傷，休養一陣子後才又重回崗位。

卡薩格蘭德市警察 局長馬克瑞(Mark McCrory)說：「販毒和走私非法藥物對我們的社區影響極大，查獲這起案件阻止無數的人陷於險境；雖說我們無法量化有多少人因此受益，但我知道我們正在做出改變。我要感謝辦公室同仁每天都努力打擊這類型的犯罪，尤其是我們的緝毒犬。」

過去20年來，全美藥物過量致死的人數不斷劇烈成長；自1990年代含有類鴉片成分的止痛劑就開始出現濫用的情況，之後海洛因和非法芬太尼出現，造成大批民眾死於藥物濫用。