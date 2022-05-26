我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10小時內攻擊3女性 舊金山掐脖男落網

美加家庭分別收養 DNA檢測讓中國姊妹他鄉重逢

亞州交警攔檢超速 查獲50萬顆芬太尼 2女被捕

編譯林梅婕／綜合25日電
被捕的兩名女子分別為31歲的瑪莎·羅培茲(右)和30歲的塔妮雅·索利斯(左)。(美聯社)
被捕的兩名女子分別為31歲的瑪莎·羅培茲(右)和30歲的塔妮雅·索利斯(左)。(美聯社)

亞利桑納州警方指出，兩名女子23日駕駛一輛多功能車(SUV)行經10號州際公路時，因為超速被攔下；警方接著查獲車上載有50萬顆芬太尼，兩名女子當場遭到逮補。

被捕的兩名女子分別為31歲的瑪莎·羅培茲(Martha Lopez)和30歲的塔妮雅·索利斯(Tania Luna Solis)，皆被指控犯下持有和販售非法藥物；此外，車上當時還有兩名兒童，目前已被送往兒童保護局安置。

兩人是在距離鳳凰城50哩的卡薩格蘭德市(Casa Grande)遭遇臨檢，查獲的芬太尼被裝在膠囊的藥罐，車上同時查獲一把手槍和大筆現金。

發現這批非法藥物的是一隻名為杜茲(Deutz)的警犬，據稱牠前陣子才被響尾蛇咬傷，休養一陣子後才又重回崗位。

卡薩格蘭德市警察局長馬克瑞(Mark McCrory)說：「販毒和走私非法藥物對我們的社區影響極大，查獲這起案件阻止無數的人陷於險境；雖說我們無法量化有多少人因此受益，但我知道我們正在做出改變。我要感謝辦公室同仁每天都努力打擊這類型的犯罪，尤其是我們的緝毒犬。」

過去20年來，全美藥物過量致死的人數不斷劇烈成長；自1990年代含有類鴉片成分的止痛劑就開始出現濫用的情況，之後海洛因和非法芬太尼出現，造成大批民眾死於藥物濫用。

亞利桑納州警方在公路攔檢超速車輛時，查獲50萬顆芬太尼。(美聯社)
亞利桑納州警方在公路攔檢超速車輛時，查獲50萬顆芬太尼。(美聯社)
警方照片顯示，膠原蛋白補品罐裡，暗藏50萬粒芬太尼。(美聯社)
警方照片顯示，膠原蛋白補品罐裡，暗藏50萬粒芬太尼。(美聯社)

警察 亞利桑納州 SUV

上一則

奧克拉荷馬州長簽「最嚴墮胎法」基本斷絕任何墮胎可能

下一則

助長鴉片類藥物危機 2藥廠達1.6億元與西維州和解

延伸閱讀

策畫暗殺前總統布希 伊拉克男被捕 曾打算助ISIS入境美

策畫暗殺前總統布希 伊拉克男被捕 曾打算助ISIS入境美
華裔沙漠挖洞穴 非法種大麻 11人涉案5被捕

華裔沙漠挖洞穴 非法種大麻 11人涉案5被捕
德州一般民眾禁用芬太尼試劑 兩團體抗議

德州一般民眾禁用芬太尼試劑 兩團體抗議
害歌手嗑藥致死 仍繼續販毒 藥頭遭聯邦法官判囚17年半

害歌手嗑藥致死 仍繼續販毒 藥頭遭聯邦法官判囚17年半

熱門新聞

18歲槍手拉莫斯(Salvador Ramos)。圖取自推特

德州小學槍擊案至少21死 18歲槍手先殺祖母再作案 已被擊斃

2022-05-24 21:03
根據美國海關暨邊境保護局（CBP）、國家旅遊辦公室（NTTO）的數據，隨著歐洲重新開放邊境，今年來前往歐洲旅行的美國人數暴增390％。路透

旅費再貴也不怕 這原因讓美國人今夏湧向歐洲度假

2022-05-21 15:07
印第安納州華沙市牧師洛威遭指控曾性侵一名女教友。(美聯社)

「你奪走我16歲童貞」牧師佈道時 她挺身指控性侵

2022-05-25 01:31
一名15歲少女在球賽中途上廁所，卻被人口販子擄走。圖為美國航空中心體育館內部。(路透)

德州15歲少女球場如廁遭拐賣 被拍裸照上網 10天後在旅館找到

2022-05-22 02:15
示意圖。Photo by Chang Duong on Unsplash

萬物齊漲薪水不夠用 女老師每個月賣血漿貼補家用

2022-05-23 12:10
科羅拉多州的麗莎·弗蘭奇2014年接受兩次手術後，收到30萬3709元「意外帳單」，已被法院判決撤銷。(美聯社)

科州婦2次手術要30萬 法官打消：醫療收費愈來愈浮濫

2022-05-22 20:30

超人氣

更多 >
華郵：川普想在喬州秀實力卻被打臉 布希王朝結束

華郵：川普想在喬州秀實力卻被打臉 布希王朝結束
德州21死槍擊4小時後 華人北加酒店開會遇槍手

德州21死槍擊4小時後 華人北加酒店開會遇槍手

德州小學槍案18歲槍手沈默寡言 前同事：偶顯暴戾

德州小學槍案18歲槍手沈默寡言 前同事：偶顯暴戾
闖德州小學釀21死 18歲槍手母親：他不是個暴力的人

闖德州小學釀21死 18歲槍手母親：他不是個暴力的人
上海豪宅首曝內裝 李立群自揭財務近況：一點不稀罕

上海豪宅首曝內裝 李立群自揭財務近況：一點不稀罕