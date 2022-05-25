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德州小學槍案奪21命 槍手作案前曾發3則訊息給她

華郵：1999年哥倫邦槍案後 逾31萬學童曾遇槍枝暴力

中央社／華盛頓25日綜合外電報導
槍枝暴力已成為美國兒童的頭號殺手，遠超交通意外、疾病、藥物濫用等原因，德州小學槍擊案便是個最新例子。圖為洛杉磯執法部門繳獲的槍枝。(美聯社)
槍枝暴力已成為美國兒童的頭號殺手，遠超交通意外、疾病、藥物濫用等原因，德州小學槍擊案便是個最新例子。圖為洛杉磯執法部門繳獲的槍枝。(美聯社)

根據「華盛頓郵報」維護的資料庫，自1999年哥倫邦高中（Columbine High School）槍擊事件發生以來，超過31萬1000名學童曾在上課期間遭遇某種形式的槍枝暴力。

資料顯示，過去20年，331所學校有超過31萬1000名學童被捲入有人受傷或死亡的槍擊事件。當中至少有185名學童、教師和其他旁觀者喪命，另有369人受傷。

華郵德州尤瓦爾迪鎮（Uvalde）洛伯小學（Robb Elementary School）昨天發生槍擊案後，更新資料庫數據。這起校園槍擊事件造成至少22人罹難，其中包括19名學童、2名成年人，外加犯案的槍手， 這是美國今年第27起、也是自2012年康乃狄克州桑迪胡克小學（Sandy Hook Elementary School）槍擊案以來，喪命人數第2多的校園槍擊事件。

聯邦政府並不追蹤校園槍擊事件，因此記者透過新聞報導，開源資料庫，警方報告和學校方面蒐集資訊，拼湊出一個內容詳盡的資料庫。華郵承認，它們有可能漏掉部分事故。

為了計算學童在校園裡遭受槍枝暴力的確切人數，華郵使用入學率和出席率來確認當時有多少學生在校，再從總數中減去任何一天缺席的平均人數。

過去20年，校園槍擊案數量不斷上升，2021年發生這類事件的次數，比至少自1999年有紀錄以來的任何一年都多。獨立媒體「教育週」（Education Week）提到，去年共發生34起校園槍擊事件，2020年10起，2019年和2018年則發生24起。

媒體報導，在可以確定槍枝來源的情況下，有85%槍手是從自家或親友手中取得武器。大約每10名凶嫌，就有7人未滿18歲。

華郵的資料庫源於一項為期一年的研究，這項研究試圖確認1999年4月哥倫邦高中槍擊案以來的每一場校園槍擊事件，其中並不包括放學後發生的槍擊事件、除槍手外未造成任何傷害的意外或自殺事件，也不包括發生在大專院校的槍擊事件。

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