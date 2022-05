高談「如何謀殺妳老公」俄勒岡71歲小說家殺夫定罪

南西.布羅菲(左)槍殺夫婿有罪。(美聯社)

美國一名曾在部落格大談「如何謀殺妳老公」(How To Murder Your Husband)的言情小說 作家,今天被判殺害配偶罪名成立。

俄勒岡州波特 蘭(Portland)陪審團今天花了8小時,對南西.布羅菲(Nancy Crampton Brophy)槍殺夫婿丹尼爾.布羅菲(Daniel Brophy)做出有罪判決。

檢方表示,曾出版「嫁錯郎」("The Wrong Husband, 暫譯)、「不對的愛人」(The Wrong Lover, 暫譯)等「錯誤從未如此美妙」(Wrong Never Felt So Right, 暫譯)系列小說的南西.布羅菲,2018年6月在丹尼爾任職的俄勒岡廚藝學院(Oregon Culinary Institute)對他開了兩槍,在那之前,她長期為經濟所苦。

監視器畫面拍到南西現身事發地點,但南西堅稱,她只是為了構思故事內容,開車到那附近找靈感。

現年71歲的南西也宣稱,警方認為是凶器的一把失蹤槍枝,是她為撰寫小說做研究而購入,也否認她能在夫婿死後領取巨額保險 金是殺人動機。

根據「俄勒岡人報」(The Oregonian),南西委任律師表示會對這個二級謀殺判決提出上訴。

南西委任律師懷特米勒(Kristen Winemiller)在案件審理期間告訴陪審團:「南西.布羅菲深愛丈夫,她每次談到她老公,你都可以從她眼中看出這點,她的眼睛會亮起來,真的是閃閃發光。」

南西2018年9月被捕,之後遭拘留至今。

檢察官歐佛斯垂特(Shawn Overstreet)拿出大量證據,顯示南西如何計劃槍殺夫婿。

歐佛斯垂特在案件審理期間表示:「不只是錢的問題,而是因為丹尼爾不能給南西她想要的生活。」

南西上周出庭時駁斥經濟拮据,還堅稱財務問題早已解決,「丹恩(Dan)在的時候,我的財務狀況比較好,比他不在的時候好」。

「我倒要問問你,我有什麼動機?你這樣編輯會笑著說:『我覺得你應該多花點心思寫這篇報導,你漏洞百出。』」

南西可能面臨無期徒刑,刑期將在稍晚宣布。

南西在部落格的貼文「如何謀害親夫」(How To Murder Your Husband)現在仍可登入閱讀,內容討論到擺脫配偶的方法和動機,像是可以因此拿到錢、使用槍枝等等。

她寫道:「我的確知道,人被逼到一個程度,都會有殺人的念頭。」